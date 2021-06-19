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Kahramanmaraş'ta BBP ilçe başkanı yönetimi ile İYİ Parti'ye geçti

Kahramanmaraş'ta BBP Onikişubat Kurucu İlçe Başkanı Ali Polat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İyi Parti'ye geçti.

Kahramanmaraş'ta BBP ilçe başkanı yönetimi ile İYİ Parti'ye geçti

Kahramanmaraş'ta BBP ilçe başkanı yönetimi ile İYİ Parti'ye geçti

Kahramanmaraş'ta BBP Onikişubat Kurucu İlçe Başkanı Ali Polat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İyi Parti'ye geçti.

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:47
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İYİ Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen organizasyonda, Polat ve yönetim kurulu üyelerine rozetleri takdim edildi.

İYİ Parti 24. Dönem Milletvekili, GİK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan'da törene katıldı.

Sevinç ve heyecanı bir arada yaşadığını belirten Polat, "Bugünden itibaren yönetim kadromla ve İYİ Parti kadrolarıyla birlikte, Kahramanmaraş'ta birlikte mücadele edeceğiz.Bizim 14 kişilik yönetim kurulu kadromuzun yanında bbizimle birlikte gelen partili arkadaşlarımız da var. Yaklaşık 100 kişilik ekiple katılım sağladık. Rabbim, camiamız ve arkadaşlarımız adına hayırlara vesile etsin." ifadelerinde bulundu.

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç ise, "Beraber göreceğimiz inşallah güzel günlerimiz olacak. Kendileri çok değerli. Bize katılmak istediklerini belirttiklerinde çok mutlu olduk. Partimize teveccüh arttıkça, iktidara yürüyüşümüz devam edecek." dedi.

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