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Kahramanmaraş'ta mahkumlara iftar yemeği!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iftara katıldı.

Kahramanmaraş'ta mahkumlara iftar yemeği!

Kahramanmaraş'ta mahkumlara iftar yemeği!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iftara katıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 09:36
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Türkoğlu 2 Nolu L tipi Ceza İnfaz Kurumu tarafından personel, hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen iftar programı için cezaevine gelen Yazıcı, Kurum Müdürü İsmail Bingöl ile bir süre görüşerek işleyiş hakkında bilgi aldı.
Yazıcı daha sonra beraberindekilerle spor salonundaki iftar programına katıldı. Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hükümlülerin hazırladığı yemeklerle oruçlarını açtı.

Yemeğin ardından Başsavcı Yazıcı ve beraberindekiler, tutuklu ve hükümlülerin masalarını tek tek dolaştı.
Program, Türkoğlu Belediyesinin katılımcılara hurma ve tatlı ikramı ile sona erdi.
İftar programına Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özel, İlçe Müftüsü Abdullah Rençber, ceza infaz kurumlarından sorumlu Kahramanmaraş Başsavcıvekili Osman Göğebakan, infaz koruma memurları ile tutuklu ve hükümlüler katıldı.

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