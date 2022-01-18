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Kahramanmaraş’ın iki yakası bir araya geliyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin, 5 kilometrelik yeni bulvar ile 210 metre uzunluğundaki köprüyü kapsayan 75 Milyon TL’lik İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş’ın iki yakası bir araya geliyor!

Kahramanmaraş’ın iki yakası bir araya geliyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin, 5 kilometrelik yeni bulvar ile 210 metre uzunluğundaki köprüyü kapsayan 75 Milyon TL’lik İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar sürüyor.

18 Ocak 2022 Salı 13:31
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Yaklaşık 150 bin kişinin kent merkezine 10 dakikada ulaşmasını sağlayacak yatırımda, 7 ayaklı köprünün son kirişleri koyuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 75 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar hızla ilerliyor.

Şehrin en merkezi arterlerinden Ağcalı Kavşağı’na bağlantı sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki bulvar ve 210 metre uzunluğa sahip köprüyü kapsayan yatırım ile “yeni şehir” olarak tarif edilen Önsen – Kurtlar mevkiine ulaşım yarı yarıya kısalacak.

Şehrin kuzeyi ile güneyi arasında doğal bir sınır oluşturulan Aksu Çayı’nın koluna inşa edilen projenin kısa vadede 60, uzun vadede ise yaklaşık 150 bin kişinin ulaşım ihtiyacını karşılaması öngörülüyor. Toplamda 7 ayak üzerine kurulan 210 metre uzunluğundaki köprüde son kirişlerin montajı gerçekleştirilirken, 5 kilometrelik yükseltilmiş bulvarın asfalt öncesi zemin hazırlıkları tamamlanıyor.

Havalimanı Kavşağına Bağlanacak

Aynı bölgede hayata geçen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü ile Adana Yolu arasında transit geçişe imkân tanıyacak yeni bulvarda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Zemin kazılarının önemli ölçüde tamamlandığı 55 metre genişliğe ve 4 kilometre uzunluğa sahip yeni arter; şehirlerarası yolculuk yapan araçların kent trafiğine katılmadan transit geçişlerini sağlayacak. Proje, sonraki aşamada ise Havalimanı Kavşağı’na kadar uzatılarak şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlatılacak. Her iki ulaşım yatırımının da 2022 yılı içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

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Kahramanmaraş’ın Iki Yakası Bir Araya Geliyor!
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