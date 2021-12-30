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Kahramanmaraş’ın yeni stadyumunda önemli gelişme!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil stadyumun inşa edilmesi için başlatılan süreç kapsamında Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yıkım ve enkaz satış ihalesini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ın yeni stadyumunda önemli gelişme!

Kahramanmaraş’ın yeni stadyumunda önemli gelişme!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil stadyumun inşa edilmesi için başlatılan süreç kapsamında Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yıkım ve enkaz satış ihalesini gerçekleştirdi.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen yeni stadyum projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, içinde tam olimpik yüzme havuzunun da yer alacağı 120 dönümlük alan üzerinde Büyükşehir Belediyesi’nin birçok spor dalına uygun “Yaşayan Stadyum” konseptinde yeni nesil bir spor kompleksi inşa edeceği açıklanmıştı. Süreç kapsamında bölgedeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yıkım ve enkaz satış işi ihalesi gerçekleştirildi. Deprem yönetmeliğine uymayan eski stadın yıkımı için yapılan ihaleye 30 firma katılım sağladı. Enkaz satış işi kapsamında yapılan ihale sonucunun, gerçekleştirilecek incelemelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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Kahramanmaraş’ın Yeni Stadyumunda önemli Gelişme!
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