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Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Çumra’da görevli Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı vefat etti

Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Çumra’da görevli Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2021 Pazar 13:29
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Başsağlığı mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Gül, genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Filiz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından Çumra Cumhuriyet Savcısı, Kahramanmaraşlı Mustafa Filiz’in, yakalandığı amansız hastalık sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Gül, “Çok üzgünüm. Rabbim rahmetiyle muamele etsin; merhum savcımızın eşi, Konya hakimi Elif Filiz’e, ailesine ve sevenlerine sabır versin” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Mustafa Filiz’in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Meslektaşımız Mustafa Filiz’e Allah’tan rahmet; meslektaşımız olan eşine ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı Vefat Etti
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