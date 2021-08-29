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Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da

Onikişubat Belediyesi’nin ilçemize kazandırdığı Hamdiye-Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi ilk yılı olmasına rağmen kutlamalarda ve gösterilerde öğrencileriyle yer alıyor.

Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da

Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da

Onikişubat Belediyesi’nin ilçemize kazandırdığı Hamdiye-Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi ilk yılı olmasına rağmen kutlamalarda ve gösterilerde öğrencileriyle yer alıyor.

29 Ağustos 2021 Pazar 14:10
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Down sendromlu öğrencilerin hazırladığı gösteriler bugün Piazza AVM’de renkli gösterilerle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda down sendromlu öğrenciler ‘+1 Farkla’ diyerek yeteneklerini sergilerken ziyaretçiler de onlara eşlik etti.

Seramik şekillendirme ve boyama, yaşam becerileri atölyesi kapsamında ‘makarna saçı yapıyorum’, pasta süsleme, küçülen kağıtlar, müzik eşliğinde beden perküsyonu, renkli karelerle atlama, milli mücadele dönemi türküleri konseri gibi birçok etkinlikte +1 öğrencileri ve ziyaretçiler hem eğlendiler hem oynadılar.

29-30 Ağustos’ta da devam edecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programında, yaptıkları resimler ve etkinlik çalışmaları da sergileniyor. Sabah 10.30’dan akşam 20.30 a kadar etkinlikler devam etmektedir.

30 Ağustos 14.00’da yapılacak tören programına tüm vatandaşları davet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “özel çocuklarımız çok özel işler başardılar, kendilerini kutluyorum. Emek ve eğitimle özel çocuklarımızın neler yapabildiği burada açık bir şekilde görülmektedir. Bu güzel etkinliğe tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da
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