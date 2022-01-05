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Kahramanmaraşlı Dilberay’ın yeni fragmanı yayınlandı

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye’nin sevgilisi olmayı başaran Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan “DİLBERAY” filminden yeni fragman yayınlandı.

Kahramanmaraşlı Dilberay’ın yeni fragmanı yayınlandı

Kahramanmaraşlı Dilberay’ın yeni fragmanı yayınlandı

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye’nin sevgilisi olmayı başaran Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan “DİLBERAY” filminden yeni fragman yayınlandı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:19
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Kahramanmaraşlı sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden iki unutulmaz Dilber Ay şarkısı da filmden görüntüler eşliğinde fragmanda izleyicilerle buluşuyor.

Merakla beklenen film, 4 Şubat’ta vizyonda.

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu.

Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı. Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan. Hafızalara kazınan sesiyle ölümünden sonra da tüm Türkiye’nin sevgi ve saygıyla andığı usta bir sanatçı olarak hafızalardaki yerini koruyor, kadının gücünü kanıtlamayı sürdürüyor.

İşte bu çok özel hayatı, satırbaşlarıyla anlatan “DİLBERAY”dan ikinci fragman yayınlandı. Filmden yeni görüntülerin kullanıldığı fragmanda; sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden Dilber Ay’la özdeşleşen “Meyrik (Maraş’tan Bir Haber Geldi)” ve “Noldu Gardaş” isimli iki türkü kullanıldı.

Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği filmde, Görüntü Yönetmeni olarak Jean Paul Seresine, Kurgu Yönetmeni olarak Mustafa Presheva imzası bulunuyor.

Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen, Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı “DİLBERAY” filmi, 4 Şubat’ta, CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek.

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