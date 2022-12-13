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Kahramanmaraşlı hayırsever iş insanından yardım!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir hayırsever iş insanı ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere milli eğitim müdürlüğüne 400 adet bot ve mont bağışında bulundu.

Kahramanmaraşlı hayırsever iş insanından yardım!

Kahramanmaraşlı hayırsever iş insanından yardım!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir hayırsever iş insanı ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere milli eğitim müdürlüğüne 400 adet bot ve mont bağışında bulundu.

13 Aralık 2022 Salı 10:29

İhtiyaç sahibi öğrencilerin kış aylarında üşümemesi için yaptığı yardımları geleneksel hale getiren hayırsever, okullarda dağıtılmak üzere milli eğitim müdürlüğüne 200 adet bot ve 200 adet mont hediye etti.

Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı: “Elbistan benim memleketim, memleketimin çocuklarının üşümemesi için elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. Başlattığım kışlık giysi desteğini sürdürmek adına bu yıl da ihtiyaç sahibi yavrularımız için bot ve mont hediyesinde bulundum. Geçen yıl yaptığım isimsiz yardımın ardından hali vakti yerinde olan diğer insanlar da insanın içini ısıtan bu tür davranışın içine girdi. İnşallah bu örnekler artarak çoğalır. Yavrularımız okul yolunda üşümezler. Çocuklarımıza hayırlı olsun, onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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