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Kahramanmaraşlı Şair Dünyanın En Saçma Binası İçin Şiir Yazdı

Kahramanmaraşlı halk şairi Adem Kenger, yıkımına başlanan Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası için şiir yazdı.

Kahramanmaraşlı Şair Dünyanın En Saçma Binası İçin Şiir Yazdı

Kahramanmaraşlı Şair Dünyanın En Saçma Binası İçin Şiir Yazdı

Kahramanmaraşlı halk şairi Adem Kenger, yıkımına başlanan Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası için şiir yazdı.

11 Ocak 2022 Salı 12:30
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HALK ŞAİRİ ADEM KENGER

ONSEKİZ KATLI BİNAMIZ YIKILIYOR

Vay'be Kahramanmaraş'ın en gözdesi

Emekler heba canımız sıkılıyor

Bahaneler hazırdır saçma sözdesi

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Mademki gözden çıkardın satılsaydı

Ekonomiye parası katılsaydı

Farklı bir değerlendirmeyle kalsaydı

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Etme eyleme yapacaksın boş alan

Unutma her yıkılan oluyor talan

Elbette herşey birgün olacak yalan

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Bakın işte yeter duruşu endamı

Düşürmeyin içimize çile gamı

Yıkmak işin en yanlış bir proğramı

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Yıkmayın Allah aşkınada durdurun

Kamoyu yoklaması yap halka sorun

İyi parayla satın tekkeyi kurun

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Onsekiz katlı bina sağlam temeli

Yıkarak geniş alan açmak emeli

Allahım akıl fikir versin demeli

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Herşey bitmiş vermişler yıkım kararı

Varmı memlekete yıkınca yararı

Nolur yıkarak vermeyin bize zararı

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

Milli servet'tir yıkmayın der Ademi

18 katlı ihtişamı ile demler demi

Bu kaptanla aslada yol almaz gemi

Onsekiz katlı binamız yıkılıyor

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Kahramanmaraşlı Şair Dünyanın En Saçma Binası İçin Şiir Yazdı
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