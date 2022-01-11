Kahramanmaraşlı Şair Dünyanın En Saçma Binası İçin Şiir Yazdı

HALK ŞAİRİ ADEM KENGER
ONSEKİZ KATLI BİNAMIZ YIKILIYOR
Vay'be Kahramanmaraş'ın en gözdesi
Emekler heba canımız sıkılıyor
Bahaneler hazırdır saçma sözdesi
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Mademki gözden çıkardın satılsaydı
Ekonomiye parası katılsaydı
Farklı bir değerlendirmeyle kalsaydı
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Etme eyleme yapacaksın boş alan
Unutma her yıkılan oluyor talan
Elbette herşey birgün olacak yalan
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Bakın işte yeter duruşu endamı
Düşürmeyin içimize çile gamı
Yıkmak işin en yanlış bir proğramı
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Yıkmayın Allah aşkınada durdurun
Kamoyu yoklaması yap halka sorun
İyi parayla satın tekkeyi kurun
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Onsekiz katlı bina sağlam temeli
Yıkarak geniş alan açmak emeli
Allahım akıl fikir versin demeli
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Herşey bitmiş vermişler yıkım kararı
Varmı memlekete yıkınca yararı
Nolur yıkarak vermeyin bize zararı
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor
Milli servet'tir yıkmayın der Ademi
18 katlı ihtişamı ile demler demi
Bu kaptanla aslada yol almaz gemi
Onsekiz katlı binamız yıkılıyor