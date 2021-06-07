banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik...
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve...
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik...

Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 50 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi

Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 50 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:38
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çağlayancerit, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bir dizi yol çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Çağlayancerit ilçesinde yaklaşık 24 kilometre uzunluğundaki Zeynepuşağı – Oruçpınar yolunda asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Pazarcık ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde ise yağışlar sonucu deforme olan ve vatandaşların kırsal bölgelerden ilçe merkezine ulaşımında problem oluşturan 6 bin 200 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt yama çalışmaları tamamlanarak ulaşım daha konforlu hale getirildi. Ayrıca ekipler, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki Karamanlı – Baydemirli yolunda da asfalt yama uygulamaları gerçekleştirdi. 3 ilçede tamamlanan çalışmalarla arterlerde trafik akışında yaşanan olumsuzlukların önüne geçildi.

Onlarca Mahalle Faydalanabilecek

Zeynepuşağı Mahalle Muhtarı Ali Horum çalışmalara ilişkin, “Bölgede bulunan onlarca mahalle tarafından ortak kullanılan yolumuz deforme olmuş adeta kullanılmayacak hale gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den yollarımızın iyileştirilmesini talep ettim. Sağ olsun Başkanımızda konuyla ilgileneceğini söyledi ve Büyükşehir Belediye ekiplerimiz yolumuzda yenileme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 3 Ilçede 50 Kilometrelik Yol Yenilendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döngele yolu iyileştirildi
Döngele yolu iyileştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Dulkadiroğlu’nda Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’nda Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan Kipaş Holding’e ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan Kipaş Holding’e ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber