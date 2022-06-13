Kahramanmaraş’ta ‘AFAD’ vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un talimatıyla İl AFAD çalışma gruplarının topladığını kaydeden Coşkun, “26 çalışma grubu temsilcimiz AFAD yönetim merkezinde şuan da gelişmeleri takip etmektedir.

Çalışma gruplarımız kendi toplanma alanlarında destek çözüm ortaklarıyla birlikte faaliyet alanlarına göre yağışlardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için bütün tedbirleri almıştır, şuan da ilimiz genelindeki yağışlar takip edilmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımız belediye anons sisteminden ilçe ve il merkezinde belediye anons sisteminden vatandaşlarımızın tedbirli olması yönünde, yağışlarla ilgili ani sel ve su baskınlarına yönelik bilgilendirme sağlanmıştır, gelişmeler takip edilmektedir” dedi.

Faaliyet alanına göre çalışma grupları tarafından özellikle alt yapı çalışma gruplarının su basmasına karşı Kahramanmaraş’taki temizlik çalışmalarının sürdüğüne dile getiren Coşkun, açıklamasının devamında ise, “Özellikle şehir merkezi alt yapısıyla ilgili Büyükşehir’e bağlı çalışma grubumuz bu konunun takibini yürütmektedir, bunun yanında yine müdahale ekipleri dediğimiz hem AFAD hem itfaiye ekiplerimiz olası bir sel ve su baskınında ilk müdahaleyi gerçekleştirmek üzere bütün imkan ve kapasitesiyle hazır durumda beklemektedirler. İl merkezi ve ilçelerimizde özellikle muhtarlarımıza bu duyurular yapılarak vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istedik, özellikle dere kenarlarına yakın olan kişilerin tedbirli olması konusunda uyarılar yapılmıştır. Bu konuda AFAD başkanımız tarafından bu tedbirlerin alınmasına yönelik bir genelge gönderilmiştir, bununla ilgili tüm ilçe kaymakamlıklarımız kanalıyla tüm ilçelerimizde riskli yerlerin tespitini ilçe kaymakamlıklarımıza bildirerek takibini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamız kapsamlı bir çalışma özellikle ilçelerimizde kapsamlı bir çalışma, ilimizde bu tür dağlık ve eğimli alanlarda kayaların düşme riskinin fazla olduğu yerlerde, riskli olduğunu düşündüğümüz alanlarda AFAD başkanlığımız tarafından yayınlanan risk haritasına göre bu yerler kaymakamlıklarımıza bildirildi, buralarda gerekli ön tedbirlerin alınması, yakınındaki yerlerin uyarılması il müdürümüz tarafından takibi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.