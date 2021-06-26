Kahramanmaraş’ta berber ve kuaförlerden şov takımı!

Kahramanmaraş’ın seçkin ve başarılı 7 erkek 7 bayan kuaförünün içerisinde yer aldığı 14 kişiden oluşan şov takımının kaptanlığını ise Ahmet Ceyhan yapıyor.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası (KMESOB) ile Kahramanmaraş Berber ve Kuaförler Odası’nı ziyaret eden şov takımı, şimdilerde kendilerini tanıtmak için çalışmalar yapıyor.

Kahramanmaraş Şov Takımı Kaptanı Ahmet Ceyhan, uluslararası güzellik ve sanat festivallerinde bilgi birikimi ve mesleki paylaşımlarla takımların kendilerini geliştirdiğini, dünya genelinde uluslararası platformlarda birçok başarılar sağlandığını söyledi.

Berberler ve kuaförler olarak hem şehri hemde sanatı, mesleği, eğitim ve bilgi gibi paylaşımlı festivallerde fuarlarda değerlendirerek beraberinde Kahramanmaraş’ı da tanıtmak istediklerini ifade eden Ceyhan, şunları kaydetti:

‘’Kahramanmaraş’ta berberler ve kuaförler olarak şehrimizi uluslararası güzellik ve sanat lansmanlarında güzel bir şekilde bireysel değil, takım olarak temsil etmeye gayret göstereceğiz.’’