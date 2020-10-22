Kahramanmaraş’ta demokratik sağlık sen kuruldu!

2011 yılında kurulan ve “Siyaset için değil,Sendikacılık için varız” sloganıyla faaliyet gösteren Demokratik Sağlık Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine Kemal Aydın getirildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde doğan Kemal Aydın, Ortaöğretim ve Liseyi İstanbul Bahçelievler lisesinde tamamladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Büro Yönetim ve İşleme Mezunu olup halen AÖF Adalet Bölümü okumaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilciliği İstanbul/Fatih’te İHH ‘da başladı. 2013 Yılında Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev aldı. Sağlık Sen Şırnak İl yönetiminde bulundu.Şırnak’da ki görevi 2015’de son bularak Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünde görev yaptı.

Aydın, şu anda Afşin Devlet Hastanesinde Biyomedikal Tüketim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Dün itibariyle de Demokratik Sağlık Sendikası Kahramanmaraş İl Temsilciliği görevine getirildi.

Basın Mensuplarına açıklama yapan Demokratik Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kemal Aydın, Kahramanmaraş İl Teşkilatını kurarak İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sendika Çalışmalarımız Son Aşamada Olup Kahramanmaraş ili, il Sağlık Müdürlüğünden başlayarak Sütçü İmam Üniversitesi Hastaneleri ve ilçelerde teşkilatlanma yapılacaktır. Sağlık Ocakları, sağlık evleri, İlçe sağlık müdürlüğü, tüm hastanelerde Teşkilat yapılanmamız devam etmektedir dedi.

Kamu Kurumların da Kendini Sahipsiz Gören Kamu Çalışanlarımızın Sesi Olmak İçin Biz de Varız dedik diyen Aydın, Demokratik Sağlık Sen İl Başkanlığı Teşkilatlanma Yapılanmasını Evraklarımızı Valiliğe Teslim Etmiş Bunmaktayım. Biz Siyaset Sendikacılığı değil Liyakat sendikacılığı yapacağız. Her Kesimden Her Görüşten İşinin Ehli Olan Kardeşimize gerek İl Merkezimizde gerekirse İlçeler de görev vermeye hazırız dedi.

Hakkı ve Hakikati savunmak için özlük haklarımızı çalışanların haklarını ne şartlar altında olursa olsun savunacağız diyen Demokratik Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kemal Aydın, Hiç bir Kardeşimiz Ötekileştirilmeden Demokratik Sağlık Sen çatısı altında toplayıp konuşacağız, tartışacağız, Doğru Olanı Bulacağız dedi.

Biz diğer Sendikalar gibi üyelik formunu aldıktan sonra hiçbir şekilde il ve ilçelerdeki sendika üyelerimize yanına ziyarete gitmemek gibi bir durumumuz olmayacak telefonlarımız 24 saat açık olacak Arandığı zaman cevaplanacaktır. Diğer sendika başkanları gibi arayıp ulaşılamayacaklardan olmayacağız diyen Aydın, Genel merkezimizin onayını aldıktan sonra Kahramanmaraş il başkanlığını kurulmuş olup tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızı ötekileştirmeden, Sendikamız da yer almalarını bekliyoruz dedi.

Demokratik Sağlık Sendikası İl Temsilciliğine ulaşmak için İrtibat Telefon: 0 542 314 43 80

İlimize ve ilçelerimize hayırlı olsun.