Kahramanmaraş’ta dev uyuşturucu operasyonu! 24 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 aylık fiziki takibi sonucu Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu İlçeleri ile Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol olmaz üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerden uyuşturucu madde temin ederek kullandığı tespit edilen 40 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.