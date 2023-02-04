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Kahramanmaraş’ta dev uyuşturucu operasyonu! 24 gözaltı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta dev uyuşturucu operasyonu! 24 gözaltı

Kahramanmaraş’ta dev uyuşturucu operasyonu! 24 gözaltı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

04 Şubat 2023 Cumartesi 15:44

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 aylık fiziki takibi sonucu Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu İlçeleri ile Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol olmaz üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerden uyuşturucu madde temin ederek kullandığı tespit edilen 40 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kahramanmaraş’ta Dev Uyuşturucu Operasyonu! 24 Gözaltı
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