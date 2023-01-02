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Kahramanmaraş’ta Genç Yeteneklerin Hayali Gerçek Oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Sahne Maraş Tiyatro Okulu yeni döneminde de büyük ilgi gördü. Onlarca genç yetenek, tiyatro okulu seçmelerine kayıt yaptırdı.

Kahramanmaraş’ta Genç Yeteneklerin Hayali Gerçek Oluyor

Kahramanmaraş’ta Genç Yeteneklerin Hayali Gerçek Oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Sahne Maraş Tiyatro Okulu yeni döneminde de büyük ilgi gördü. Onlarca genç yetenek, tiyatro okulu seçmelerine kayıt yaptırdı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 15:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Şehirde kültür sanat faaliyetlerine derinlik kazandırmak, tiyatro kültürünü artırmak ve genç yeteneklerin tiyatral becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için hayata geçirilen Sahne Maraş Tiyatro Okulu da büyük ilgi görüyor. Tiyatro okulunun yeni dönem eğitimlerineonlarca genç yetenek başvuru yaptı. Çevrimiçi olarak alınan başvuruların tamamlanmasının ardından 8 – 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde tiyatro okulunun seçmeleri yapılacak. Tiyatro okuluna katılmaya hak kazanan kursiyerlere alanında uzman tiyatro eğitmenleri tarafından 16 hafta boyunca yaratıcı drama, duruş, diyafram - nefes gibi pek çok tiyatral eğitim verilecek. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, burada aldıkları eğitimlerle yıl içinde düzenlenecek pek çok tiyatro gösterisinde de seyirci karşısına çıkacak.

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Kahramanmaraş’ta Genç Yeteneklerin Hayali Gerçek Oluyor
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