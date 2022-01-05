Kahramanmaraş’ta gözetmensiz sınav uygulaması

Uygulama hakkında bilgi veren Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz, “Okulumuz Lider Öğretmenleri yenilikleri takip ederek, güzel etkinliklere imza atıyor. Sadece İlimizin değil Türkiye’nin Model Örnek Okulu olarak öğrencilerimizi çift kanatlı olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalardan birisi de Gözetmensiz Sınav uygulamamız. Geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapılan bir konuşmadan ilham alarak bu projeyi gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda bu projenin öncülüğünü üstlendik. Yaptığımız uygulama birçok ilde yankı uyandırdı ve birçok okulun bu uygulamayı gerçekleştirmesine vesile olduk. Bu yıl yine uygulamamızı devam ettiriyoruz. Bu hafta yazılı haftası ve öğretmenlerimiz yazılı yapmaya başladılar. Geri dönüşleri çok güzel ve öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılı yapıyorlar. İnsanımızı doğru ve dürüst yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yahya Kemal’de erdemli davranışları yaşayarak ve uygulayarak hayata geçiriyoruz. Okul Lideri Yılmaz; Öğrencilerimizin kendilerine güven duymasını sağlayan ve özgüvenlerini arttıran bu uygulamayı Lider Öğretmenlerimizle devam ettirmeyi amaçlıyoruz ve Lider Öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

“Özdenetim kazanıyorlar”

Gözetmensiz sınav gerçekleştiren öğretmenimizden Handan Günal Cirit ise, "Öğrencilerimiz bu uygulama sayesinde öz denetim becerilerini geliştirerek bağımsız bir sınav gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerinin arttığını gözlemliyorum. Ayrıca öğretmen olmadan da kendi başlarına iyi insan olma ve dürüstlüğü kazanmayı tecrübe ettiklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Dürüstlüğü aşılıyoruz”

Yahya Kemal İlkokulu Sosyal ve Kültür İşleri Sorumlusu Müdür Yardımcısı Gamze Yalçınkaya’da, "Öğrencilerin; kontrol edildiği ve baskı altında tutulduğu şartlarda gerçekleştirilen sınavlar, kendi özdenetim sistemlerini geliştirmelerini engelliyor. Bu nedenle onlara kendilerini geliştirebilecekleri ve kendileriyle gurur duyabilecekleri bir deneyim yaşatabildiğimiz için oldukça mutluyum. Biz burada bir nevi genç fidanlarımıza dürüstlüğü aşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kopya çekmiyoruz”

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinden Ebrar TAŞ ise, "Öğretmenimiz yazılı kağıtlarını dağıttı sonra sınıftan ayrıldı. Biz burada yazılımızı yapıyoruz ve kopya çekmiyoruz. Öğretmenlerimiz bize güvendiği için onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.