Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Kahramanmaraş’ta gözetmensiz sınav uygulaması

Kahramanmaraş’ta "Gözetmensiz Sınav" uygulamasıyla öğrenciler üzerinde öz denetim kazandırılıyor.

Kahramanmaraş’ta gözetmensiz sınav uygulaması

Kahramanmaraş’ta gözetmensiz sınav uygulaması

Kahramanmaraş’ta "Gözetmensiz Sınav" uygulamasıyla öğrenciler üzerinde öz denetim kazandırılıyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:15
banner459

Uygulama hakkında bilgi veren Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz, “Okulumuz Lider Öğretmenleri yenilikleri takip ederek, güzel etkinliklere imza atıyor. Sadece İlimizin değil Türkiye’nin Model Örnek Okulu olarak öğrencilerimizi çift kanatlı olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalardan birisi de Gözetmensiz Sınav uygulamamız. Geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapılan bir konuşmadan ilham alarak bu projeyi gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda bu projenin öncülüğünü üstlendik. Yaptığımız uygulama birçok ilde yankı uyandırdı ve birçok okulun bu uygulamayı gerçekleştirmesine vesile olduk. Bu yıl yine uygulamamızı devam ettiriyoruz. Bu hafta yazılı haftası ve öğretmenlerimiz yazılı yapmaya başladılar. Geri dönüşleri çok güzel ve öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılı yapıyorlar. İnsanımızı doğru ve dürüst yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yahya Kemal’de erdemli davranışları yaşayarak ve uygulayarak hayata geçiriyoruz. Okul Lideri Yılmaz; Öğrencilerimizin kendilerine güven duymasını sağlayan ve özgüvenlerini arttıran bu uygulamayı Lider Öğretmenlerimizle devam ettirmeyi amaçlıyoruz ve Lider Öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

“Özdenetim kazanıyorlar”

Gözetmensiz sınav gerçekleştiren öğretmenimizden Handan Günal Cirit ise, "Öğrencilerimiz bu uygulama sayesinde öz denetim becerilerini geliştirerek bağımsız bir sınav gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerinin arttığını gözlemliyorum. Ayrıca öğretmen olmadan da kendi başlarına iyi insan olma ve dürüstlüğü kazanmayı tecrübe ettiklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Dürüstlüğü aşılıyoruz”

Yahya Kemal İlkokulu Sosyal ve Kültür İşleri Sorumlusu Müdür Yardımcısı Gamze Yalçınkaya’da, "Öğrencilerin; kontrol edildiği ve baskı altında tutulduğu şartlarda gerçekleştirilen sınavlar, kendi özdenetim sistemlerini geliştirmelerini engelliyor. Bu nedenle onlara kendilerini geliştirebilecekleri ve kendileriyle gurur duyabilecekleri bir deneyim yaşatabildiğimiz için oldukça mutluyum. Biz burada bir nevi genç fidanlarımıza dürüstlüğü aşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kopya çekmiyoruz”

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinden Ebrar TAŞ ise, "Öğretmenimiz yazılı kağıtlarını dağıttı sonra sınıftan ayrıldı. Biz burada yazılımızı yapıyoruz ve kopya çekmiyoruz. Öğretmenlerimiz bize güvendiği için onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Gözetmensiz Sınav Uygulaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!
Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!
Büyükşehir’den 38 bin hazırlık öğrencisine deneme sınavı
Büyükşehir’den 38 bin hazırlık öğrencisine deneme sınavı
Başkan Güngör Kavlaklı’da muhtarlarla buluştu
Başkan Güngör Kavlaklı’da muhtarlarla buluştu
Akedaş e-devlette yerini aldı!
Akedaş e-devlette yerini aldı!
Kahramanmaraşlı Dilberay’ın yeni fragmanı yayınlandı
Kahramanmaraşlı Dilberay’ın yeni fragmanı yayınlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber