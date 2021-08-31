Kahramanmaraş’ta İneb Projesi Meslek Sahibi Yapıyor

Sanayi kenti Kahramanmaraş’ta İNEB projesi kapsamında atölyelerde haftanın 5 günü uygulamalı eğitimi alan öğrenciler, edindikleri beceri ve yeteneklerle meslek sahibi oluyor.

Proje kapsamında ara eleman sıkıntısını ortadan kalkan sanayi esnafı ise, uygulamadan gayet memnun.

“Türkiye de 12 il ve 36 mesleki eğitim merkezinde uygulanıyor”

Proje hakkında açıklama yapan İNEB Kahramanmaraş İl Koordinatörü Gülayşe Yetmez, “Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonominin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlanacaktır. Ayakkabı sektörü çırakları sahiplendi. Sektör, bünyesinde çalıştırdığı 50 çırağı Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıtlarını yaptırdı. Mesleki eğitim merkezlerinde okuyarak teorik eğitim alan ve sanayide bu bilgisini pratik eğitimle pekiştiren öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi ve iş yeri açma ruhsatı verilecek. Yapılan yeni düzenleme mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecekler. Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkan tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkanına sahip olabilecektir. Türkiye de 12 il ve 36 mesleki eğitim merkezinde uygulanan proje, sanayi kenti Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi’nde hayata geçirildi” dedi.

Proje sayesinde meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.