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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildi.

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildi.

31 Ağustos 2021 Salı 16:21
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Saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Sarsıntının Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildiği öğrenildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

KÜTAHTA VALİSİ: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Altıntaş ilçemizde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Paniğe neden olan depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için ekipler araştırma başlattı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Kütahyada 5 Büyüklüğünde Deprem
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