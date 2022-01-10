Kahramanmaraş’ta  'İyi Ki Varsın Eren' Filmine Yoğun İlgi

Arsan Sinema Salonu’nda ki gösterime AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Film sonunda açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, “Gösterime girmesini büyük bir heyecanla beklediğimiz Kesişme: İyi ki varsın Eren filmini teşkilatlarımızla buluşturduk. Hafta sonu olması nedeniyle ciddi bir talep yoğunluğu oluştu. Katılım sağlayan il, ilçe, üniversite ve lise teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımızın siyasal, sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini de son derece önemsiyoruz. Üniversiteli kardeşlerimize gezi, tiyatro, sinema alanlarında imkanlar sağladık, üniversite içerisinde teknoloji laboratuvarının kurulmasını gerçekleştirirken bir yandan mesleki gelişimlerini tamamlamaları için çeşitli kurs imkanları sağlıyoruz. Üniversitelerimizde kulüp ve toplulukların daha aktif olması için topluluk tanıtım günlerinin düzenlenmesine ve sponsorluk arayışlarına ön ayak olduk, daha fazlası için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi.