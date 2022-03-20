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Kahramanmaraş’ta İyi Partiye Katılım

Türkiye Değişim Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Canpolat Yönetim Kurulu ile beraber İYİ Parti'ye katıldı.

Kahramanmaraş’ta İyi Partiye Katılım

Kahramanmaraş’ta İyi Partiye Katılım

Türkiye Değişim Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Canpolat Yönetim Kurulu ile beraber İYİ Parti'ye katıldı.

20 Mart 2022 Pazar 15:32
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İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Doğan Murat Kılıç açıklamasında:"Cesurlar hareketinde bizde varız diyerek Türkiye Değişim Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevini ifa ederken yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, İYİ Parti saflarında hizmet etme gayesi ile, yönetim kurulu ile beraber görevinden istifa edip partimize katılım sağlayan Mustafa Canpolat kardeşime ve değerli yönetimine hoşgeldiniz diyorum.

"GENÇLERLE YOL YÜRÜMEK BİZİ MUTLU EDECEK"

İktidar yürüyüşümüzde gücümüze güç katan değerli genç kardeşlerimize şimdiden yapacakları hizmetler için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kutlu yolda sizlerle beraber yol yürümek bizleride mutlu edecektir. Hem genç kardeşlerime hemde İYİ Partimize hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta İyi Partiye Katılım
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