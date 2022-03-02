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Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı
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Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Kadın ve Toplum’ paneli düzenlendi. Alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen etkinlikte kadının toplumdaki yeri ve önemi konusu masaya yatırıldı.

Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı

Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Kadın ve Toplum’ paneli düzenlendi. Alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen etkinlikte kadının toplumdaki yeri ve önemi konusu masaya yatırıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 15:45
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler ‘Kadın ve Toplum’ adlı panel etkinliğiyle başladı. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Avukat Fatma Kaptanoğlu’nun üstlendiği panelin konukları Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülay Aydın ve Sosyolog Gülseda Kirişçi oldu. İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, KSÜ öğretim görevlileri, öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen panelde kadın kimliğinin tarihsel serüveni ve Türk kadın kimliğinin oluşumu, kadının toplumsal, sosyal, ekonomik alandaki yeri ve kariyeri gibi pek çok konu uzman konuklar tarafından farklı açılardan ele alındı.

Farkındalık Oluşturacaktır

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz etkinliklere ilişkin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrimizde çok güzel söyleşi etkinlikleri düzenleniyor. Uzman konuklar kadınların hayatımızdaki yeri ve öneminden bahsediyor. Düzenlenen etkinliklerin bu konuda bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Bu güzel ve faydalı etkinlikleri bizlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi’ne, etkinliklere konuk olan değerli hocalarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Kahramanmaraş’ta Kadının Toplumdaki Yeri Ve önemi Anlatıldı
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