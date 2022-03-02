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Kahramanmaraş’ta Eğitimler Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi İleri Yaş Atölyesi’nde 65 yaş üzeri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş’ta Eğitimler Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ta Eğitimler Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi İleri Yaş Atölyesi’nde 65 yaş üzeri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 15:52
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkeleri çerçevesinde yaşlı vatandaşları toplumsal hayat entegre etmek amacıyla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda Valilik, KSÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri, 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş atölyeleri olmak üzere toplamda 4 farklı atölyede düzenlenen eğitimler neticesinde yaşlı vatandaşların hem el becerilerini geliştirmesi hem de hayat standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

Hizmetlerimiz Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ‘Aramam Yeter’ projesi kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza çini ve seramik, müzik, akıl oyunları ve el sanatları kursları olmak üzere toplamda 4 farklı atölyede hizmet veriyoruz. Yaşlılarımız günün belli saatlerinde atölyelerimize gelerek sosyal hayata katılımlarını artırıyor, streslerini atıyor ve çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Atölyelerimizde eğitimlerimiz birlik ve beraberlik içerisinde sürüyor. Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
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