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Kahramanmaraş’ta Kampüs Büs Hizmete Giriyor

Büyükşehir Belediyesi, kampüs içerisinde öğrencilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek Kampüs Büs’ün 2 Ocak Pazartesi günü tanıtım programını gerçekleştirecek. Programa tüm üniversite öğrencilerinin davetli olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta Kampüs Büs Hizmete Giriyor

Kahramanmaraş’ta Kampüs Büs Hizmete Giriyor

Büyükşehir Belediyesi, kampüs içerisinde öğrencilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek Kampüs Büs’ün 2 Ocak Pazartesi günü tanıtım programını gerçekleştirecek. Programa tüm üniversite öğrencilerinin davetli olduğu belirtildi.

01 Ocak 2023 Pazar 14:25

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör liderliğinde gençlere yönelik çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör’ün geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerine müjdelediği kampüs içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek olan Kampüs Büs’ün 2 Ocak Pazartesi günü tanıtım programı gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Yunus Emre Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilecek program saat 10.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kampüs İçi Ücretsiz Öğrenci Servisi ‘Kampüs Büs’ tanıtım törenine başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Kampüs Büs Hizmete Giriyor
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