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Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında, kentteki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında, kentteki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 10:36
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Onikişubat ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Katılanlara teşekkür eden Vali Coşkun, "Şehit aileleri, gazi ve yakınlarına bizlerle iftar sofrasını paylaşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerimiz, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Devletimize ve milletimize emanettir. Elimizden geldiğince bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da şehitlerin kıymetli emanetleriyle ramazanın maneviyatını beraber yaşadıklarını söyledi.

Şehit ailelerine hizmet etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu aktaran Kaya, ramazan ayının Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ise organizasyonu düzenleyen kurumlara teşekkür etti.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile ilgililer katıldı.

Buradaki programın ardından Ünal ve beraberindekiler, Abdulhamithan Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası cami avlusunda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Gönülleri ile cemaate tatlı ikram etti.

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Kahramanmaraş’ta şehit Yakınları Ve Gaziler Iftarda Buluştu
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