Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş...
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her zaman güç ve güven veriyor
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine İftar Yemeği Verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine...

Kahramanmaraş’ta 2022 yılı yatırımları değerlendirildi

Kahramanmaraş’ta, 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 2022 yılı yatırımları değerlendirildi

Kahramanmaraş’ta 2022 yılı yatırımları değerlendirildi

Kahramanmaraş’ta, 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:02
banner459

Toplantıda, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde tamamlanan ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanı ve Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Vali Coşkun Toplantının açılış konuşmasını yaparak 2022 yılı kamu yatırım programı kapsamında ilimizde 753 milyon 462 bin TL bütçeli 45 proje olduğuna değinerek toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise “2020-2021 ve 2022 yatırımlarına baktığımızda 2020'de 323 milyon 414 bin TL’lik yatırım, 2021'de 651 milyona çıktı. Bunlar 2022'de 753 milyona çıkmış. Yani pandemiye rağmen şu anda Türkiye'de yatırım almada her yıl bir önceki yıla oranla yatırımlarını artıran bir iliz. Belirgin iller arasında Kahramanmaraş'ı değerlendirebiliriz.” diye konuştu.

Toplantıda, yatırımcı kurumların temsilcileri 2021 yılında tamamlanan yatırımlar ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler tek tek ele alınarak, sorunlar ve koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 2022 Yılı Yatırımları Değerlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a yeni atama
Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a yeni atama
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber