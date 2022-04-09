Kahramanmaraş’ta 2022 yılı yatırımları değerlendirildi

Toplantıda, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde tamamlanan ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanı ve Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Vali Coşkun Toplantının açılış konuşmasını yaparak 2022 yılı kamu yatırım programı kapsamında ilimizde 753 milyon 462 bin TL bütçeli 45 proje olduğuna değinerek toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise “2020-2021 ve 2022 yatırımlarına baktığımızda 2020'de 323 milyon 414 bin TL’lik yatırım, 2021'de 651 milyona çıktı. Bunlar 2022'de 753 milyona çıkmış. Yani pandemiye rağmen şu anda Türkiye'de yatırım almada her yıl bir önceki yıla oranla yatırımlarını artıran bir iliz. Belirgin iller arasında Kahramanmaraş'ı değerlendirebiliriz.” diye konuştu.

Toplantıda, yatırımcı kurumların temsilcileri 2021 yılında tamamlanan yatırımlar ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler tek tek ele alınarak, sorunlar ve koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirildi.