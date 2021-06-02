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Kahramanmaraş’ta sinema salonlarıyla ilgili yeni karar

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’de toplanarak, kentte sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta sinema salonlarıyla ilgili yeni karar

Kahramanmaraş’ta sinema salonlarıyla ilgili yeni karar

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’de toplanarak, kentte sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:15
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Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

İçişleri Bakanlığımızın 01.06.2021 tarih ve 8962 sayılı Genelgesi doğrultusunda, sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla; sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.”

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