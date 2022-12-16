Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu Beğeni Topladı
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu...
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim...
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın...
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş’ta ‘Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf’ tiyatro oyunu sahnelenecek!

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hayalimde Eğitim Var’ işbirliği protokolü kapsamında kurulan tiyatro topluluğu “Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf” tiyatro oyunu için hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta ‘Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf’ tiyatro oyunu sahnelenecek!

Kahramanmaraş’ta ‘Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf’ tiyatro oyunu sahnelenecek!

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hayalimde Eğitim Var’ işbirliği protokolü kapsamında kurulan tiyatro topluluğu “Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf” tiyatro oyunu için hazırlanıyor.

16 Aralık 2022 Cuma 10:35

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları Eshab-ı Kehf hadisesini tiyatro oyunu ile anlatmak için provalarına devam eden ekip, izleyenlerini zaman yoluculuğuna çıkarmak istiyor.

Sahnelenecek tiyatro oyununun provalarını izleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hayalimde Eğitim Var’ projesinin ikinci yılındayız. Protokol kapsamında amacımız 11 adet projeyi hayata geçirmekti ve bunlardan biride bu tiyatro topluğunu oluşturmaktı. İkinci yılımızda ikinci oyunu sergilemek için tiyatro topluluğumuz hazırlık ve provalara başladı.” diye konuştu.

Eshab-ı Kehf hadisesini vatandaşlara tiyatro oyunu ile anlatmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliyenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle artık dünya genelinde önemli bir konumu bulunan Afşin Eshab-ı Kehf’i en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. İnanç turizmi açısından büyük önem arz eden, farklı dinler ve kültürler tarafından yaygın olarak bilinen Eshab-ı Kehf, kültürlerarası etkileşim sağlamaktadır. Kuran’ı Kerim’de de kıssa olarak geçen olayı işliyoruz. Güncel yorumlar kattık. Bugün, günümüzde zaman yolculuğu tartışılıyor. Yüzyıllar önce zaman yolculuğunu gerçekleştiren yedi inanmış gencin yaşadığı olayları en etkili anlatım yollarından biri olan tiyatro ile vatandaşlarımıza sunmak istedik.” açıklamasında bulundu.

“AFŞİN’DE DEĞİŞİM BAŞLADI”

Mehmet Fatih Güven, “Projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü oyuncularımız Afşin’de farklı kurumlarda çalışan tiyatro ile hiçbir alakası olmayan insanlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden tutunda İlçe Sağlık Müdürlüğümüze kadar tiyatroya gönül veren insanlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk bu tiyatro ekibini oluşturdu. Provayı izlediğimizde ne kadar başarılı olduklarına şahit oldum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu tiyatro oyunu ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Artık sanat anlamında da Afşin var.” İfadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:57
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta ‘Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf’ Tiyatro Oyunu Sahnelenecek!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti
Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!
Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!
Başkan Gürbüz’den Müjde, O Alana Camii Yapılıyor
Başkan Gürbüz’den Müjde, O Alana Camii Yapılıyor
Deva Partisi'nden KMTSO Başkanı Buluntu'ya hayırlı olsun ziyareti!
Deva Partisi'nden KMTSO Başkanı Buluntu'ya hayırlı olsun ziyareti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber