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Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı! 8'i polis 9 yaralı

Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde, polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 8'i polis, 1'i sivil 9 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır" dedi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Vali Su yaptığı açıklamada yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini, 2 kişinin de kontrol amaçlı hastanede olduğunu açıkladı

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı! 8'i polis 9 yaralı

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı! 8'i polis 9 yaralı

Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde, polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 8'i polis, 1'i sivil 9 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır" dedi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Vali Su yaptığı açıklamada yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini, 2 kişinin de kontrol amaçlı hastanede olduğunu açıkladı

16 Aralık 2022 Cuma 11:03

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 polis memuru ile 1 sivil yaralandı. AA'nın haberine göre; Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

BAKAN SOYLU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir" dedi.

Bakan Soylu, sabah saatlerinde 2 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, daha sonra yeni gelişmelerle gözaltı sayısı 5'e çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

7 YARALI TABURCU EDİLDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5'i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah'a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur" dedi.

"2 şüpheliyi gözaltına aldık" diyen Vali Su, "Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı -buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz- ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8'i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

BAKAN KOCA VE İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun" bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada "Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırı düzenleyen teröristlerin bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır."

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:57
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