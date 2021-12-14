Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi;

“Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak Açık Hava Toplantıları, 15/12/2021 günü saat:00.01’den 28/12/2021 günü saat:23.59’a kadar 14 gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”