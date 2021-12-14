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Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde kamu düzeninin bozulmaması, özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kent genelinde yapılacak açık hava toplantılarının 14 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!

Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde kamu düzeninin bozulmaması, özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kent genelinde yapılacak açık hava toplantılarının 14 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

14 Aralık 2021 Salı 16:30
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Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi;

“Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak Açık Hava Toplantıları, 15/12/2021 günü saat:00.01’den 28/12/2021 günü saat:23.59’a kadar 14 gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son Güncelleme: 14.12.2021 19:03
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Kahramanmaraş’ta Yasak Kararı Alındı!
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