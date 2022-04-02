Kahramanmaraş’ta yol uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarı’nda altyapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasının 2 Nisan Cumartesi günü 00.00 – 23.59 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sürücülerin Dikkatine!

Büyükşehir Belediyesi, Rasim Özdenören İlkokulu’nun güney cephesindeki istinat duvarının yıkılma tehlikesinden dolayı okul ile okulun karşısındaki park arasında bulunan yolun, 26 Nisan Salı gününe kadar yaya ve araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Süleymanşah Mahallesi’nde yer alan Rasim Özdenören İlkokulu’nun güney cephesinde bulunan 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yıkılması tehlikesinden dolayı okul ile okulun karşısındaki park arasında bulunan yolun, 26 Nisan Salı gününe kadar yaya ve araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Onikişubat Süleymanşah Mahallesi’nde bulunan Rasim Özdenören İlkokulu’nun 15 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu noktada, bahçe duvarının onarım çalışmaları tamamlanana kadar okul ile okulun karşısındaki park arasında bulunan yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek için alternatif güzergâhların tercih edilmesi önem arz ediyor” ifadelerine yer verildi.