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KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği KAMEK Pastacı Çırağı Kursu’nda aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle el becerilerini ve yeterliliklerini geliştiren kursiyerler; çeşitli otellerde, pastanelerde ve dünya mutfaklarında çalışma imkânı buluyor.

KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar

KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği KAMEK Pastacı Çırağı Kursu’nda aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle el becerilerini ve yeterliliklerini geliştiren kursiyerler; çeşitli otellerde, pastanelerde ve dünya mutfaklarında çalışma imkânı buluyor.

15 Aralık 2022 Perşembe 17:37

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen KAMEK’te yeni dönem eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. KAMEK’te en çok ilgi gören eğitimlerden birisi de Pastacı Çırağı Kursu oldu. Kursta uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; tabak sunumu, menü planlama, mutfak ekipmanları gibi teorik bilgiler veriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel mutfaklarında gerçekleştirilen pratik eğitimlerle de kursiyerlerin el becerileri ve yeterlilikleri geliştiriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Pastacı Çırağı sertifikası almaya hak kazanan kursiyerler; çeşitli otellerde, pastanelerde ve dünya mutfaklarında çalışma imkânı buluyor.

Hayalim Gerçek Oldu

Pastacı Çırağı Kursu öğrencilerinden Mine Küçükönder, “Böyle bir kursa katılmak, yeni şeyler öğrenmek ve bu alanda kendimi geliştirmek benim hayalimdi diyebilirim. Bu hayalim Büyükşehir Belediyesi ile gerçek oldu. Burada çok güzel eğitimler alıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kariyerime Katkı Sağlayacak

Diğer bir kursiyer Emre Can ise, “Aşçılık bölümü öğrencisiyim. Aşçının pastacılık da bilmesi gerektiğini düşündüğüm için iki dönemdir bu kursa geliyorum. Bu kursun kişisel gelişimime ve kariyerime çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aldığım eğitimlerin bana çok büyük katkı sağladığına inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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