Kahramanmaraş’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen başkanlığında ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 2022 yılının son meclis toplantısında; taşınmazlar, ödenek talepleri, personel yönetimi, ulaşım desteği ve imar plan teklifleri dâhil toplamda 9 madde görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen, yılın son meclis toplantısının ve alınan kararların Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.