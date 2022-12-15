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Kahramanmaraş’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı!

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Yılın son toplantısında pek çok konu görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı!

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Yılın son toplantısında pek çok konu görüşülerek karara bağlandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 17:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen başkanlığında ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 2022 yılının son meclis toplantısında; taşınmazlar, ödenek talepleri, personel yönetimi, ulaşım desteği ve imar plan teklifleri dâhil toplamda 9 madde görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen, yılın son meclis toplantısının ve alınan kararların Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.

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Kahramanmaraş’ta Yılın Son Meclis Toplantısı Yapıldı!
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