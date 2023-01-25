KİÜ Rektör Yardımcılıklarına yeni atama!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KİÜ Rektör Yardımcılıklarına Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Hatice Seçil Fettahlıoğlu’nu atadı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/b maddesine istinaden, KİÜ’de görevlendirilen ve Rektör Yardımcılıklarına atanan, Prof. Dr. Erşahan ve Prof. Dr. Fettahlıoğlu 24 Ocak 2023 tarihi itibariyle göreve başladı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, atamaların üniversite için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Birlikte görev yapacağımız çalışma arkadaşlarımızı belirledik ve atamalarını gerçekleştirdik. Gerek SayınErşahan gerekse de SayınFettahlıoğlu, başarılı akademik geçmişlerinin yanı sıra yönetim, planlama ve organizasyon anlamında uzman kişiler. Birlikte verimli bir çalışma dönemi geçireceğimize, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.