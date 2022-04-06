KSÜ 30 Bin Fidanı Toprakla Buluşturuyor

KSÜ ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Orman Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikler kapsamında Pazarcık Ulubahçe Mahallesi ile Andırın, Afşin Âşık Mahzuni Şerif ve Göksun Arslanbey yerleşkelerinde oluşturulan dikim sahalarında fidanlar toprakla buluştu.

Üniversitemizin 30. yılında 30 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen etkinliğin ilki 30 Mart Çarşamba günü Pazarcık Ulubahçe Mahallesinde gerçekleştirildi. 21 Mart Perşembe günü KSÜ Andırın Yerleşkesinde, 4 Nisan Pazartesi günü ise KSÜ Afşin Âşık Mahzuni Şerif Yerleşkesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Göksun Arslanbey Yerleşkesinde Fidanlar Toprakla Buluştu

30. yılımızda 30 bin fidan etkinliğinin sonuncusu 5 Nisan Salı günü üniversitemiz Göksun Arslanbey Yerleşkesinde Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Sezal, Göksun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Ercan, Orman Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı ve KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Karakuş, personel ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’na destek olmak amacıyla, üniversitemizin kuruluşunun 30. yılında 30 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağaç dikmenin kültür ve inancımızdaki önemine vurgu yapan Rektör Can, “Gelecek nesillerimize ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 2022 yılında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla 30 bin fidanı toprakla buluşturacağız.” dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise KSÜ’nün 30. kuruluş yılında kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen bu anlamlı etkinlik kapsamında, oluşturulan dikim sahaları ve yerleşkelerde 30 bin fidanın toprakla buluşacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Oluşturulan dikim sahalarına 2022 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerle toplam 30 bin fidan dikilecek.