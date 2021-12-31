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KSÜ çocuk üniversitesi üçüncü dönem mezunları diplomalarını aldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi 3. dönem öğrencileri törenle mezun oldu.

KSÜ çocuk üniversitesi üçüncü dönem mezunları diplomalarını aldı

KSÜ çocuk üniversitesi üçüncü dönem mezunları diplomalarını aldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi 3. dönem öğrencileri törenle mezun oldu.

31 Aralık 2021 Cuma 10:46
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KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törene üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, üniversite ve şehir protokolü üyeleri, çocuk üniversitesi eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Çocuk Üniversitesi projesiyle üniversite eğitimi oranını yukarıya çekmeyi ve mezun olan çocuklarla hayat boyu süren bir ilişki tesis etmeyi amaçladıklarını belirtti.

KSÜ olarak bütün meseleleri öncü ve yenilikçi bir anlayışla ele aldıklarını ifade eden Rektör Can, KSÜ Çocuk Üniversitesinin de bu anlamda öncü ve yenilikçi projelerden biri olduğunu söyledi.

Bugün 3. dönem mezunlarını veren KSÜ Çocuk Üniversitesi projesine destek veren Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ilçe müdürlüklerine, paydaş kurum ve kuruluşlara destekleri için şükranlarını sunan Rektör Can, gönüllülük ve özveriyle çalışan üniversitemiz akademik ve idari personeline ve eğitim sürecine katkıları için öğrenci ailelerine teşekkür etti.

Rektör Can konuşmasını KSÜ Çocuk Üniversitesi 3. dönemini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencileri tebrik ederek ve eğitim yaşamlarında başarılar dileyerek tamamladı.

KSÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülay Bedir de kısa bir konuşma yaparak Çocuk Üniversitesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Veda Yar Yıldırım, Çocuk Üniversitesi eğitim programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çocuk Üniversitesinde öğrencilere: Dr. öğretim Üyesi Oğuzhan Kuru ‘Eğitsel Oyunlar’, Doç. Dr. Evrim Ural ‘Temel Fen Laboratuvarı’, Prof. Dr. Güldemin Darbaş ‘Yer Kabuğunun Oluşumu, Fosil’, Doç. Dr. Beyhan Yeter ‘Çiftlik Hayvanları’, Arş. Gör. Muhammet İbrahim Aşçı ‘Araba Projesi’, Doç. Dr. Oktay Dumankaya ‘Dalgıçlık Eğitimi’, Doç. Dr. Ali Rahmi Kaya ‘Bitki Florası’, Dr. Öğretim Üyesi Selcen Kök ‘Düşünceden Eyleme Siyaset’, Doç. Dr. Ercüment Yıldırım ‘Eski toplum Dilleri-Uygulamalı Tablet Yazımı’, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana ‘Oyunlarla İngilizce Telaffuz ve Konuşma Öğretimi’, pDr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül ‘Koro Çalışması’, Kadir Demirkaynak ‘STEM Uygulamaları-Robotik Kodlama’, Ramazan Artuk ‘Tenis’, Selver Gökşen ve Mehmet Duman ‘Yüzme’ ve Sadullah Alkış ‘Okçuluk’ konularında eğitimler verdi.

Program kapsamında Çocuk Üniversitesi 3. dönem öğrencilerinden oluşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül yönetimindeki koro çocuk şarkıları seslendirdiler.

Konserin ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve projede görev alan gönüllü eğitmenlere ve katkı sağlayan isimlere teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören KSÜ Çocuk Üniversitesi 3 Dönem öğrencilerin kep atması ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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KSÜ çocuk üniversitesi üçüncü Dönem Mezunları Diplomalarını Aldı
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