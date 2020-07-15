KSÜ mezunları törenle uğurladı

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, KSÜ Rektör yardımcıları, senato üyeleri, fakülte-yüksekokul-meslek yüksekokulu birincileri ve ailelerinin katılımıyla KSÜ Kongre Merkezinde düzenlenen tören, sosyal medya kanalları üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Mezuniyet sevincini bütün mezunlarımızla birlikte yaşamak isterdik fakat pandemi nedeniyle kısıtlı bir program gerçekleştirmek zorunda kaldık. Bu önlemler hepimizin sağlığı için. Mezuniyet törenini sosyal medya üzerinden takip eden mezunlarımızı da tebrik ediyor, sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle bütün mezunlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Üniversitemizin her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Rektör Can, “Sizler mezun da olsanız bu büyüyen ailenin mensubu olmaya devam edeceksiniz. Biliyorsunuz ‘Sürekli öğrenmenin, değişimin ve geleceğin adresi’ olmak üniversitemizin vizyon ve misyonunun önemli bir parçası, sizlerden de beklentimiz hayat boyu sürekli öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye ve kendinizi yenilemeye devam etmenizdir. Daima daha iyi olmanın ve milletimize daha iyi hizmet etmenin gayreti ve arayışı içerisinde olun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” ifadelerini kullandı.,

Mezun öğrencilerimizin bugüne gelmesinde emeği geçen ailelere ve öğretim elemanlarına şükranlarını sunan Rektör Can, 2019-2020 Akademik Yılı mezunlarını tekrar tebrik ederek, kariyer yaşamlarında başarılar diledi.

2019-2020 Akademik Yılı birincisi Ziraat Fakültesi öğrencisi Merve Mürüvvet Dağ da dönem mezunları adına kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Törende, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri Rektör Can ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 2019-2020 Akademik Yılı birincisi Ziraat Fakültesinden Merve Mürüvvet Dağ olurken, ikinciliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Buse Eğridağ ve İlahiyat Fakültesinden Elife Emekli paylaştı, dönem üçüncüsü ise Ziraat Fakültesinden Sevilay Zekiye Kazancı oldu.

Tören, mezun öğrencilerin hep birlikte mezuniyet andını okumaları, kep atmaları ve ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Soner Okan yönetiminde gerçekleştirilen mezuniyet konseriyle son buldu.

2019-2020 Fakülte- Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Birincileri

Tıp Fakültesi Elif ÖZEL

Fen-Edebiyat Fakültesi Bahar BADEM

İlahiyat Fakültesi Elife EMEKLİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Halit YUSUFLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buse EĞRİDAĞ

Ziraat Fakültesi Merve Mürüvvet DAĞ

Eğitim Fakültesi Kevser GÜZEL

Orman Fakültesi Mehmet Fatih DONATBAYAN

Güzel Sanatlar Fakültesi Selda KAPLAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burak GENÇ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Büşra MENGİ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yusuf ERZİN

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mevra SÜNBÜL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zeynep Çağla AYDIN

Göklsun Meslek Yüksekokulu Fatma ÇİLEKAYA

Pazarcık Meslek Yüksekokulu Fatma Gül UZUN

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Eda Nur TATLI

Afşin Meslek Yüksekokulu Esra KILINÇ

Andırın Meslek Yüksekokulu Halil İbrahim DEMİREL