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KSÜ Rektörü Can, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

KSÜ Rektörü Can, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti

KSÜ Rektörü Can, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

23 Nisan 2022 Cumartesi 16:00
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı’na katılmak ve bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Ankara’da bulunan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Can ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KSÜ ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülebilecek potansiyel işbirliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından KSÜ Avşar Yerleşkesinde yapılan cami, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte açılan Gençlik Merkezi gibi başarılı işbirliği konularının görüşüldüğü samimi bir havada gerçekleşen ziyaret kapsamında Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri ile birlikte yürütülen etkili ve işlevsel işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler de ele alındı.

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KSÜ Rektörü CanDiyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı Ziyaret Etti
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