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KSÜ’de afet eğitimi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sivil Savunma Uzmanlığı ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle Eğitim Fakültesi personel ve öğrencilerine yönelik olarak, olası bir afet durumuna karşı bilinçlendirme, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla Afet farkındalık eğitimi verildi.

KSÜ’de afet eğitimi!

KSÜ’de afet eğitimi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sivil Savunma Uzmanlığı ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle Eğitim Fakültesi personel ve öğrencilerine yönelik olarak, olası bir afet durumuna karşı bilinçlendirme, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla Afet farkındalık eğitimi verildi.

01 Mart 2022 Salı 13:43
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KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Kahverengi Salonda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı yaptı. Afetlerin hayatın gerçeği olduğunun altını çizen Dekan Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, “Afetleri engelleyemiyorsak, afetlere karşı hazırlıklı ve afet anında yapılması gerekenler hususunda eğitimli olmalıyız. Burada aldığımız eğitimleri çevremizle paylaşarak daha çok insanımızın afet anında hayata tutunmasına vesile olabiliriz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Mehmet Arık katılımcılara olası afet ve acil durumlarda nasıl hareket edeceklerini uygulamalı bir şekilde göstererek söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım konularında da bilgi verdi.

KSÜ Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Demir de, üniversitemiz birimlerinde yıl boyunca tatbikatlar gerçekleştirildiğini belirtirken, personel ve öğrencilere afet ve acil durumlara karşı hazırlık eğitimleri verildiğini söyledi.

28 Şubat’ın Sivil Savunma Günü olarak kutlandığını ifade eden Demir, önümüzdeki günlerde, KSÜ bünyesinde görevli söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekiplerine ve Hafif Arama Kurtarma Ekibi personeline ilkyardım konularında bilgi ve becerilerini artırmak maksadıyla, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardım eğitimi verileceğini söyledi.

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KSÜ’de Afet Eğitimi!
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