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KSÜ ile Göksun ilçe Milli Eğitim müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

KSÜ ile Göksun ilçe Milli Eğitim müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

KSÜ ile Göksun ilçe Milli Eğitim müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

01 Mart 2022 Salı 13:48
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TÜBİTAK 8. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan “Akdeniz’in Sibirya’sı Bilimle Isınıyor” projesinin uygulanmasında öğrenci ve öğretmenlerin üniversite imkânlarından faydalanmasının sağlanmasını amaçlayan protokol, KSÜ Rektörlük Makamında üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne üniversitemizce altyapı ve uzman personel desteği sağlanması, projenin tanıtımı ve duyurulması konusunda destek sağlanması amaçlanıyor.

Şehrimizdeki paydaş kurum ve kuruluşlarla yakın ve verimli işbirliklerini önemsediklerini, bu manada ilçelerimizdeki kurum ve kuruluşlarla da verimli, güçlü ve sürdürülebilir işbirlikleri yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılan işbirliği de bu anlamda eğitim, bilim ve teknoloji alanında katma değer ortaya koyacaktır.” diye konuştu.

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar da KSÜ ile yürütülen verimli işbirliğini geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, işbirliğinin geliştirilmesine öncülük eden ve bu manada yürütülen projelere desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını sundu.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ Ile Göksun Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Işbirliği Protokolü
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