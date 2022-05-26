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KSÜ’de asırlık tariflerle Türk mutfağı paneli

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Paneli gerçekleştirildi.

KSÜ’de asırlık tariflerle Türk mutfağı paneli

KSÜ’de asırlık tariflerle Türk mutfağı paneli

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Paneli gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:28
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Kahramanmaraş Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğinde düzenlenen panel KSÜ ev sahipliğinde yapıldı.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda geçekleştirilen panelin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Konuşmasında Türk mutfağının, Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Niyazi Can “Üniversite olarak eğitimin, bilimin ve teknolojinin yanında kültürün, sanatın ve sporun da öneminin farkındayız. Bu kapsamda gerek Kahramanmaraş mutfağının gerekse Türk mutfağının kültürümüzün önemli unsurları olduğunun farkındayız. Milletleri millet yapan değerleridir. Bizler de değerlerimizi korumanın, yaşatmanın ve sonraki nesillere aktarmanın gayretindeyiz.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından panel oturumuna geçildi. Moderatörlüğünü KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu’nun yaptığı panelde KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Programı Öğr. Gör. Güvenç Köprücü, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat ve Yaşar Dondurma A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Atilla Kanbur konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin sonunda konuşmacılara Katılım Belgesi takdim edilirken, katılımcılara Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri olan Maraş dövme dondurma, tarhana, samsa, Maraş çöreği ve ravanda şerbeti ikramı yapıldı.

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KSÜ’de Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Paneli
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