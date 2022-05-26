Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi...
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli,...
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha...
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Onikişubat Talks, Muhteşem Finalle Tamamlandı

Onikişubat Talks İngilizce Sunum Yarışması’nın finalinde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Önümüzdeki yıl EXPO 2023’ü açtığımızda buralara danışma büroları kuracağız ve yurt dışından gelen misafirlerimizi sizler aracılığıyla yönlendireceğiz. O yüzden burada dil bilen insanlara yani siz gençlerimizin görev almasına ihtiyacımız var” dedi.

Onikişubat Talks, Muhteşem Finalle Tamamlandı

Onikişubat Talks, Muhteşem Finalle Tamamlandı

Onikişubat Talks İngilizce Sunum Yarışması’nın finalinde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Önümüzdeki yıl EXPO 2023’ü açtığımızda buralara danışma büroları kuracağız ve yurt dışından gelen misafirlerimizi sizler aracılığıyla yönlendireceğiz. O yüzden burada dil bilen insanlara yani siz gençlerimizin görev almasına ihtiyacımız var” dedi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:34
banner459

Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği ve Onikişubat Kaymakamlığı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bridge English Academy’nin de destek verdiği Onikişubat Talks İngilizce Sunum Yarışması, muhteşem final bölümüyle sona erdi. Onikişubat ilçesindeki 15 lise ile 150 okuldan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel sunumlarla İngilizce bilgilerini yarıştırdı. Finale ise Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencileri kaldı. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen finale Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Göksen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. EXPO 2023 Tanıtım Filmi’nin izlenmesinin ardından yarışma başlarken, öğrenciler muhteşem İngilizce hitabetlerinin yanı sıra sahne gösterileriyle de izleyenleri hayran bıraktı.

“EXPO 2023 açıldığında dil bilen gençlerimize büyük iş düşecek”

Ödül töreninin ardından öğrencilere seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuşmasına Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan 5 askerimizi anarak başladı. Dil öğrenmenin önemine değinen Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile kente gelecek yabancı turistler ile iletişim kurmada dil bilen gençlere ihtiyaçlarının olacağını aktardı. Başkan Mahçiçek, “Tüm öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Şuan içerisinde bulunduğumuz Arasta Çarşısı’nı Uluslararası EXPO 2023 Projemiz sebebiyle yaptık. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir dünya organizasyonu ilçe belediyesi olarak Onikişubat Belediyesi almaya hak kazandı. İşte bu projemiz ile ilk 6 aylık süreçte şehrimize yerli ve yabancı iki milyondan fazla misafir gelecek. Burada dil bilen insanlara yani siz gençlerimizin görev almasına ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl açılışımızda buralara danışma büroları açacağız ve yurt dışından gelen misafirlerimizi buralardan sizler aracılığıyla yönlendireceğiz. Biz bu projeyi aldığımızda ilk olarak belediye personellerimize dil kursu vermeye başladık, önemli de bir seviyeye getirdik ama personellerimizi sizlerle de desteklemeliyiz. Birbirinden güzel sunum yapan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Onikişubat Belediyesi olarak sizlerin yanındayız, bu kabil çalışmalarınızın en büyük destekçisiyiz” dedi.

“Onikişubat’ımıza EXPO’yu kazandıran Başkanımıze teşekkür ediyorum”

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli de geçtiğimiz gün şehit olan askerleri unutmadı. Sözlerine EXPO 2023’ü kente kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek başlayan Kaymakam Keçeli, “Böyle güzel bir mekanın oluşmasını sağlayan, Kahramanmaraş’ımıza, Onikişubat’ımıza EXPO’yu kazandıran Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’i ve tüm personellerine teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş olarak belki bu zenginliğin henüz farkında bile değiliz ama önümüzdeki 5 yıl sonra göreceksiniz ki burası kentin en büyük cazibe merkezi olacak. Bir ilçe belediyesi olmasına rağmen EXPO’yu ülkemize, şehrimize, ilçemize kazandıran Başkanımızı kutluyorum. Bizim yabancı dil eğitiminde en önemli sorunlarımızdan bir tanesi konuşabilmek. Türk milleti olarak İngilizce dil bilgisini çok iyi biliyoruz, diğer taraftan da bir kısmımız dinlediğini anlayabiliyor ama ne yazık ki bildiğimizi konuşmak konusunda zayıf kalıyoruz. Bu gibi yarışmalarla çocuklarımızın yabancı dili sadece ders notu ya da sınav bilgisi olarak değil, hayatının her alanında kullanacağı bir konu öğrenmelerine vesile olacağını düşünüyorum. Bu programın düzenlenmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Finale kalan dört öğrencilerimiz de birbirinden güzel sunumlar yaptılar, emin olun ben sıralama yapamadım. Böyle bir kalabalığın önünde Türkçe olarak konuşmak bile çok zorken maşallah hepsi İngilizceyi öz dilleri gibi kullandılar” dedi.

Yarışmada Kahramanmaraş Fen Lisesi’nden Zeynep Verda Akçay birinci, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nden Nisa Çorapcı ikinci, Kahramanmaraş Fen Lisesi’nden Elif Zeren Çakmak üçüncü, Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi’nden Zehra Palalı ise dördüncü oldu.

Program derece alan öğrencilere ödüllerinin takdimiyle son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat TalksMuhteşem Finalle Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Açıldı
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Açıldı
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Aşkın Eşiğindeki Derviş Kahramanmaraş’ta Sahne Aldı
Aşkın Eşiğindeki Derviş Kahramanmaraş’ta Sahne Aldı
Op. Dr. Faruk Atlı UGİYAD’ı ziyaret etti
Op. Dr. Faruk Atlı UGİYAD’ı ziyaret etti
Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi 9. Kattan atladı
Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi 9. Kattan atladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber