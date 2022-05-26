Onikişubat Talks, Muhteşem Finalle Tamamlandı

Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği ve Onikişubat Kaymakamlığı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bridge English Academy’nin de destek verdiği Onikişubat Talks İngilizce Sunum Yarışması, muhteşem final bölümüyle sona erdi. Onikişubat ilçesindeki 15 lise ile 150 okuldan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel sunumlarla İngilizce bilgilerini yarıştırdı. Finale ise Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencileri kaldı. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen finale Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Göksen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. EXPO 2023 Tanıtım Filmi’nin izlenmesinin ardından yarışma başlarken, öğrenciler muhteşem İngilizce hitabetlerinin yanı sıra sahne gösterileriyle de izleyenleri hayran bıraktı.

“EXPO 2023 açıldığında dil bilen gençlerimize büyük iş düşecek”

Ödül töreninin ardından öğrencilere seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuşmasına Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan 5 askerimizi anarak başladı. Dil öğrenmenin önemine değinen Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile kente gelecek yabancı turistler ile iletişim kurmada dil bilen gençlere ihtiyaçlarının olacağını aktardı. Başkan Mahçiçek, “Tüm öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Şuan içerisinde bulunduğumuz Arasta Çarşısı’nı Uluslararası EXPO 2023 Projemiz sebebiyle yaptık. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir dünya organizasyonu ilçe belediyesi olarak Onikişubat Belediyesi almaya hak kazandı. İşte bu projemiz ile ilk 6 aylık süreçte şehrimize yerli ve yabancı iki milyondan fazla misafir gelecek. Burada dil bilen insanlara yani siz gençlerimizin görev almasına ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl açılışımızda buralara danışma büroları açacağız ve yurt dışından gelen misafirlerimizi buralardan sizler aracılığıyla yönlendireceğiz. Biz bu projeyi aldığımızda ilk olarak belediye personellerimize dil kursu vermeye başladık, önemli de bir seviyeye getirdik ama personellerimizi sizlerle de desteklemeliyiz. Birbirinden güzel sunum yapan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Onikişubat Belediyesi olarak sizlerin yanındayız, bu kabil çalışmalarınızın en büyük destekçisiyiz” dedi.

“Onikişubat’ımıza EXPO’yu kazandıran Başkanımıze teşekkür ediyorum”

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli de geçtiğimiz gün şehit olan askerleri unutmadı. Sözlerine EXPO 2023’ü kente kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek başlayan Kaymakam Keçeli, “Böyle güzel bir mekanın oluşmasını sağlayan, Kahramanmaraş’ımıza, Onikişubat’ımıza EXPO’yu kazandıran Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’i ve tüm personellerine teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş olarak belki bu zenginliğin henüz farkında bile değiliz ama önümüzdeki 5 yıl sonra göreceksiniz ki burası kentin en büyük cazibe merkezi olacak. Bir ilçe belediyesi olmasına rağmen EXPO’yu ülkemize, şehrimize, ilçemize kazandıran Başkanımızı kutluyorum. Bizim yabancı dil eğitiminde en önemli sorunlarımızdan bir tanesi konuşabilmek. Türk milleti olarak İngilizce dil bilgisini çok iyi biliyoruz, diğer taraftan da bir kısmımız dinlediğini anlayabiliyor ama ne yazık ki bildiğimizi konuşmak konusunda zayıf kalıyoruz. Bu gibi yarışmalarla çocuklarımızın yabancı dili sadece ders notu ya da sınav bilgisi olarak değil, hayatının her alanında kullanacağı bir konu öğrenmelerine vesile olacağını düşünüyorum. Bu programın düzenlenmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Finale kalan dört öğrencilerimiz de birbirinden güzel sunumlar yaptılar, emin olun ben sıralama yapamadım. Böyle bir kalabalığın önünde Türkçe olarak konuşmak bile çok zorken maşallah hepsi İngilizceyi öz dilleri gibi kullandılar” dedi.

Yarışmada Kahramanmaraş Fen Lisesi’nden Zeynep Verda Akçay birinci, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nden Nisa Çorapcı ikinci, Kahramanmaraş Fen Lisesi’nden Elif Zeren Çakmak üçüncü, Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi’nden Zehra Palalı ise dördüncü oldu.

Program derece alan öğrencilere ödüllerinin takdimiyle son buldu.