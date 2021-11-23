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KSÜ’de diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

KSÜ’de diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

KSÜ’de diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

23 Kasım 2021 Salı 10:56
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KSÜ Kongre Merkezinde üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Ağız ve Diş Sağlığı uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Eda Çetin Özdemir, Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Yıldırım,  akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci ailelerinin katılımıyla gerçekleşen programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Bütün diş hekimlerinin ve diş hekimi adayı öğrencilerin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Rektör Can, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmenin önemine vurgu yaptı.

Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı uygulama ve Araştırma Merkezinin daha iyi imkânlarda hizmet verebilmesi için yeni bina tahsisini kısa sürede sağladıklarını belirten Rektör Can, “Kadromuza katılacak yeni akademik ve idari personelle, fiziki ve teknolojik yapıya yapılacak eklemelerle fakülte ve merkezi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Sizlerin donanımlı diş hekimleri olarak en iyi şekilde yetişmeniz için çaba sarf ediyoruz.” diyen Rektör Can, genç diş hekimi adaylarına öğrencilik ve meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ise 4 yıl önce kurulan fakülteye ilişkin bilgiler verirken, fakültenin bugüne gelmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Yıldırım da 26 yıllık diş hekimliği tecrübesini öğrencilerle paylaşırken, mezuniyet sonrasında da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından diş hekimi adayı öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Can, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından giydirildi.

Tören kapsamında, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlayan öğrencilerle birlikte pandemi nedeniyle 2020 yılında önlük giyme töreni gerçekleştirilemeyen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlayan öğrencilerde beyaz önlüklerini giydi.

 Program toplu fotoğraf çekimi ve hatıra fotoğrafları çekimiyle son buldu.

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KSÜ’de Diş Hekimi Adayları Beyaz önlüklerini Giydi
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