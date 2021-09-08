Ksü’den 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Bilgilendirmesi

Kalkan, Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu (World Confederation of Physical Therapy-WCPT) 1996 yılında konfedarasyonun resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül’ü “Dünya Fizyoterapi Günü” olarak kabul etmiştir. 8 Eylül’de üye ülkelerdeki fizyoterapistler, fizyoterapistlik mesleğini tanıtma, fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda toplumsal farkındalık oluşturma veya toplumsal eğitim verme gibi sosyal etkinliklerin yanında, bilimsel etkinlikler de yaparak fizyoterapi ve rehabilitasyondaki gelişmeler ve yenilikleri meslektaşları ile tartışmaktadırlar. Fizyoterapistlik mesleği dünyada savaşlar, travmalar ve hastalıklar nedeni ile oluşan engelli nüfusun fonksiyonel kayıplarını gidermek amacı ile doğmuştur. Fizyoterapistlik mesleğinin, Dünya'da yüzyılı, ülkemizde ise elli yılı aşkın bir geçmişi bulunmakta ve her geçen gün insan yaşamına olumlu etkileri daha iyi kavranmaktadır.”

FİZYOTERAPİSTLİK ÖNEMLİ BİR MESLEK

Kalkan, açıklamasının devamında Fizyoterapistlerin özellikle halk sağlığı ile ilgili olarak, Birleşmiş Milletlerin tanımladığı gibi, dünya'da en sık rastlanan hastalıklar içinde yer alan kalp damar ve solunum hastalıkları, diyabet, kanser ve benzeri hastalıklardan korunmada ve bu hastalıkların tedavisinde önemli görevleri olduğunu belirtti.

“Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu (WCPT) halen, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü, UNİCEF gibi uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla toplum sağlığı ile ilgili ortak projeler yürütmekte ve uluslararası düzeyde fizyoterapistlerin mesleki gelişimini ve tanıtımını artıracak çalışmalar yapmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası büyük organizasyonların aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunda, birçok ülkede fizyoterapistler ilgili sağlık politikaları oluşturmak üzere çalışmalar yapabilmektedirler. Fizyoterapist; fizik tedavi konusunda yüksek öğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ekipte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, ilgili branş hekimleri, iş-uğraşı terapisti, konuşma terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, ortez protez teknikeri, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı gibi sağlık personeli yer almaktadır. Fizyoterapistler, uzman hekimin tanısı sonrası, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’a özgü kendi belirledikleri protokollerle ve bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve tedavi yaklaşımları olan egzersiz, manuel tedavi yöntemleri, elektroterapi ve mekanik ajanlar, fonksiyonel aktivite eğitimi ve mesleki rehabilitasyon gibi yöntemlerden yararlanarak sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında, engellilerin çevreye uyumsuzluklarının azaltılması, mesleki ve sosyal bütünleşmelerinin sağlanması, mevcut çevre ve toplumda gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla rehabilitasyon hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi görevini üstlenmektedirler.”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Kutlama Mesajı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

İnsanımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çaba sarf eden fizyoterapistlerin “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Gününü kutlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir görev üstlenen fizyoterapistlerin başarılarının devamını diledi.