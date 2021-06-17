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Kuyumcu kent’te binlerce kişiye istihdam

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Kuyumcukent’te esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Güngör, “İçerisinde 400’ten fazla esnafın faaliyet gösterdiği Kuyumcukent, 10 bin kişiye istihdam yaratacak” dedi.

Kuyumcu kent’te binlerce kişiye istihdam

Kuyumcu kent’te binlerce kişiye istihdam

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Kuyumcukent’te esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Güngör, “İçerisinde 400’ten fazla esnafın faaliyet gösterdiği Kuyumcukent, 10 bin kişiye istihdam yaratacak” dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe 11:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kuyumcukent’te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret programı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Kuyumcular Sitesi’nde şehrimiz için önemli sektörlerden olan kuyumcu esnaflarımızı ziyaret ettik. Bu alanda bilindiği üzere Türkiye’de ikinci sırada yer alıyoruz. Altınşehrimizde oda başkanımızı, hemşehrilerimizi ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi şehrimiz birçok alanda ve sektörde önemli potansiyele sahip. Kuyumculuk ve takı tasarımında da Türkiye’de hatrı sayılır bir yere sahibiz. Burada devletimizin de çok büyük desteği ve hemşehrilerimizin de gayretiyle oluşturulan bu sitenin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gördük. Kümeleşmenin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. İnşallah diğer sektörlerimizde de bu tip kümeleşmelerin olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki süreçte ayakkabıcı esnafımız için de kümeleşme çalışmamız olacak. Dulkadiroğlu Belediyemizle orada da son aşamaya geldik. İnşallah böyle güzel bir mekânı da ayakkabıcı esnaflarımıza kazandıracağız. Sektörler itibariyle bu kümeleşmeyi artıracağız.

” ifadelerinin kullandı.

Önde Gelen Takı Merkezlerinden Birisi Olacak

Kuyumcukent’in çok büyük bir istihdam alanı olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “400’ün üzerinde esnafımız burada faaliyette bulunuyor. Şuan itibariyle de 5 bine yakın çalışanımızın olduğunu duydum ve mutlu oldum. Ancak burasının 10 bin kişiye istihdam yaratacağını düşünüyorum. Tabi burada AR-GE Merkezi, laboratuar ve eğitim merkezlerinin de olması buraya çok büyük değer katıyor. İnşallah hedefimizin burayı geliştirerek dünyanın önde gelen takı tasarım merkezlerinden biri haline getirmek. Burası çok uzun ve meşakkatli bir süreç sonunda tamamlandı ve bugünkü fiyatlarla 500 Milyon’a yakın yatırım bedeline sahip. Önümüzdeki günlerde buranın kapsamlı açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Tüm Sektörleri Kümeleştireceğiz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, “Bugün şehrimiz için çok önemli bir değer olan ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan altınşehirdeyiz. Burası tamamen sektörel çalışma olarak tanımlanmış bir bölge. İmar çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber ayakkabıcılar odası, marangozlar odası gibi tüm sektörleri burada konumlandıracağız” ifadelerini kullandı.

İhracatımız Hız Kesmeden Devam Edecek

Kuyumcular Oda Başkanı Hacı Mustafa Öz, “Çok zor süreçlerden geçerek Kuyumcular Sitemizi inşa ettik. Böyle bir sitenin şehrimize çok büyük katma değer sağlayacağına inanıyorum. Mekân ve altyapı olduğu sürece esnafımız üretmeye ve ihracat yapmaya hız kesmeden devam edecektir. Burada tüm esnaflarımız son teknoloji makinelerle faaliyet gerçekleştiriyor. İnşallah pandemi döneminin son bulmasıyla işlerimiz daha da açılacak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız. Burası hem ilimize hem de ülkemize çok büyük bir prestij kazandıracak” dedi.

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