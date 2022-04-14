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MADO yönetiminden Bakan Kirişci’ye ziyaret

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi ziyaret etti.

MADO yönetiminden Bakan Kirişci’ye ziyaret

MADO yönetiminden Bakan Kirişci’ye ziyaret

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi ziyaret etti.

14 Nisan 2022 Perşembe 13:04
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Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Kahramanmaraşlı Vahit Kirişci’ye MADO yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MADO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur ve beraberindeki heyet Bakan Kirişci’yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kirişci, MADO ailesinin yatırımlarını son derece önemli bulduğunu vurguladı.

Kanbur da Bakan Kirişci’nin konuk severliğine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Kanbur, Bakan Kirişci’ye Kahramanmaraş dondurmasını simgeleyen plaket takdim etti.

Kanbur ve beraberindeki heyet daha sonra Kahramanmaraşlı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanan Nihat Pakdil’i ziyaret etti.

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:38
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MADO Yönetiminden Bakan Kirişci’ye Ziyaret
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