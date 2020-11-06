Maraş’ta yolsuzluklar ne zaman başladı?

Fakat sizin döneminizde Maraş’ta başlayan yolsuzluklarda unutulmadı.

Lakin Maraş halkı hiç bir zaman sizi hırsızlık ve yolsuzlukla suçlamadı.

Hatta sizin için çok iyi adamdı lakin çevresi bozuktu deniliyor.

Sn başkanın cevabı DOĞRU DİYORLAR etrafım hırsızla doluydu cevabını verdi.

Peki de başkanım sizin bunlardan haberiniz yok muydu?

Hepsinden haberim vardı.

Bağışlayın ama sizde mi onlardan biriydiniz.

Yok değildim fakat mani olamıyordum, engel olamıyordum.

Onlar yüzüne özellikle imar konusunda çok ahh aldık.

Birde başkanım o zamanlar bir belediye başkan yardımcınız vardı 500 bin TL (o dönemin parası) verene dolmuş hattı veriyordu bu para belediyeye mi gidiyordu?

Tövbe kendi ceplerine gidiyordu.

Başkanım yine bir başkan yardımcınız,o başkan yardımcınızla ilgili bana bir şey anlattı nutkum tutuldu.

İnanırım onun için ne denilirse dedi.

Olay şöyle gerçekleşmiş;

O dönemin meşhur bir iş adamının bir arazisi varmış. Bu iş adamı o arazinin yanından yol geçmesini arzu ediyormuş. Fakat çıkan imarda farklı bir yerden yol geçirilmiş.

Bu iş adamı sizin bu malum yardımcınıza bastırmış ve yol, iş adamının istediği gibi değiştirilmiş.

Bu iş adamı belediyeye gelmiş aferin hasan deyip ceketinin cebine para sokup gitmiş.

Bu yardımcınız elini cebine atıp iş adamının koyduğu parayı çıkartmış sadece beş lira olduğunu görünce ulan adama bak yav bir milyarlık arazisini yüz milyarlık arazi yaptırdım utanmadan cebime beş lira koydu demiş.

Belediye başkanlığından sonra işi bozulmuş olan bu eski başkan epeyce perişanlık çeker hatta Malatya’ya çalışmaya gider fakat o günün hırsızları ve rüşvetçileri Maraş’ın yeni zenginleriydi.

Peki günümüzde bu tarz zihniyete sahip insanlar bitti mi, gelin bir de son zamanda olanları inceleyelim.

Adamın oğlunun mimarlık, mühendislik, müteahhit büro ve firması var bakıyorsun ki adam belediye encümen üyesi, hatta imar komisyonu üyesi, hatta imar komisyon başkanı, hatta başkan yardımcısı.

Anayasal suç olmasına rağmen kendi bölgesinde 1. Dereceden yakını oğlu olan bir zatın belediyeden iş alıyor olması şahsın kendisinin iş aldığı anlamına gelmez mi?

Vatandaş bu şahısların bürosuna mecburen gidiyor proje işlerini bunlara el mahkum yaptırıyor olabilir mi, başka yerde 20 TL olan proje ücretleri bu şahıslarda imza garantili 100 TL olabilir mi?

Birde imar projesi çizilirken vatandaşın kıymetli arazisinden bir parça alıp kendinin para etmez yerine kaydırıyor olabilir mi?

Dahası da olabilir…

Kendinin beş para etmez yerini dağıtır sonrada en kıymetli araziye al takke ver külah hooop konduruyor olabilir mi?

Bu durumun kokusu ayyuka çıkıyor ve sağır sultan bile bunu duyuyorsan adamlar vallahi sihirbazlar kralı olabilir mi?

Tabir yerindeyse manderekeye külahı ters giydirirler.

Sonra belediyede bu imar projesi askıya alınır bir hafta bekler sonra kanunlaşır.

Vatandaş belki aylar belki yıllar sonra bu hırsızlığın farkına varır fakat arsanı belleyen kadı kime ne diyeceksin ya katil olacaksın ya, tü, lanet çekeceksin dimi!

Sonra bir bakmışın o arsaya avanta konan şahısın azı,senin çoğundan kıymetli olur.

Hırsız her yerde hırsızdır.

Kanunlar bazen yetersiz, bazen de tihniyet bozuk olabilir.

Şimdi anladınız mı belediye meclis üyesi olmak için niye bu kadar fırıldak dönüyor.

Şimdi buradan bir fikir işçisi olarak kamu ve millet yararı gözeterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum.

Aşağıda bulunan resmi imar komisyon üyeniz Adnan Bektaşoglu bey Şahsına ait Facebook profilinden paylaşmış, paylaşmış paylaşmasına Ya bizler fark edince apar topar kaldırma gereği duymuş.

Soru-1

Bu paylaşımı kaldırma sebebi ne olabilir.

Soru-2

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE İMAR KOMİSYONUNDA OLAN BİRİSİNİN BELEDİYEMİZİN YAPTIĞI ALIÇ SEKİ MEVKİNDE YAPILACAK OLAN İMAR UYGULAMASINDA YÜKLENİCİ FİRMA OLARAK 1 DERECE YAKINI EVLADININ ADINA OLAN FİRMANIN ALMASI ETİK Mİ?

Soru-3

Siz belediyeler birliğinden geldiğiniz için çok iyi bilirsiniz bu anayasal bir suç teşkil ediyor mu etmiyor mu?

Soru-4

Bu al takke ver külah a dönüyor mu dönmüyor mu?

Soru-5

Bu konudaki şeffaflığı kamuoyuna açıkça deklare edecek misiniz?

Soru-6

Bu konuda konunun Üç yapraklı bakımından inceleme yapıp soruşturma başlattınız mı başlatacak mısınız?

Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevinden gelen tecrübeli belediye başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'ün bu konu ile ilgili vereceği açıklamayı Yakinen takip ediyor olacağım ve siz Kıymet okullarımla paylaşacağım.

Kıymetli okurlarım memleket adına gerçekten yapılan yanlışlıkları veyahut olası yanlışlık ihtimali Taşıyan konuları gündeme getirmemiz den dolayı akla Ziyan, Aba altından sopa gösterenlerin varlığına da bakacak olursak Bu konu daha çok su götüreceği benziyor.

Gün Ola Harman Ola Eteğinde taşı olan döke hele, Sonrası Allah kerim.

Görünen o ki bu konu adliyede noktalanacak ve cumhuriyet savcılarının da konuyla ilgili bir an önce harekete geçeceği kanaatindeyim.