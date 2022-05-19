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Mehmet Özer, “Radyoloji çalışanlarının sağlıkları tehlikeye atılmamalı”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Radyoloji çalışanları mağdur edilmemeli, sağlıkları tehlikeye atılmamalıdır.” dedi.

Mehmet Özer, “Radyoloji çalışanlarının sağlıkları tehlikeye atılmamalı”

Mehmet Özer, “Radyoloji çalışanlarının sağlıkları tehlikeye atılmamalı”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Radyoloji çalışanları mağdur edilmemeli, sağlıkları tehlikeye atılmamalıdır.” dedi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 15:55
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Sağlıkta Radyoloji çalışanlarını ilgilendiren yönetmeliğin değiştirildiğini aktaran Mehmet Özer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Türk Sağlık-Sen olarak nerede bir haksızlık varsa tüm gücümüzle bu haksızlığın karşısında durmaya, yapılan yanlışlarla ilgili tüm platformlarda mücadele ederek çözüm üretip, mağduriyetleri önleme ve yeni kazanımlar elde etme gayreti içerisindeyiz.

Bakanlık tarafından uygulamaya geçen her yeni düzenleme ile ilgili de titiz bir çalışma süreci yürüterek gerekli adımları atıyoruz.

Bu çerçevede radyoloji çalışanlarını yakından ilgilendiren Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık İzinlerinin Uygulanması başlıklı üç yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenlemelerde radyoloji çalışanlarının mağduriyetine neden olan hususlar tespit edilerek sendikamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır.

Sendikamız tarafından açılan davada;

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan sınıflandırmanın içerisinde radyasyon onkolojisi(radyoterpi) birimindeki denetimli alanlarda iyonize radyasyon cihazları bulunmasına karşın bu cihazların yönetmelikte yer almaması sebebiyle ortaya konulan eksik düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulmasıveiptaliistendi.
 

İyonlaştırıcı Radyasyon Ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile şua izinlerinin yalnızca denetimli alanda çalışan personeller tarafından kullanılacağı ve bu izinlerin hesabında ilgili yönetmelik ekindeki tabloya göre işlem tesis edileceği şeklindeki düzenlemelerin ortaya çıkan hak mahrumiyetleri nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.
 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2022 tarihli “Sağlık İzinlerinin Uygulanması” başlıklı yazısının; genel anlamda ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak şua izninin bölünmesine ve izinlerin çalışma yılı tamamlanmasından sonraki yıl kullandırılacağı yönünde yer alan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Ayrıca söz konusu mağduriyetenedenolan düzenlemeler ile ilgili Bakanlık nezdinde de görüşmeler yürütülmektedir.

Çalışanın kazanımlarının yok olmasını, haklarının ellerinden alınmasını kabul etmeyiz.

Radyoloji çalışanlarımız içinde tüm yasal platformlarda gereken mücadelenin verileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Çalışanın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şua izni gibi temel bir hakkın kırpılmasına, önüne setler çekilmesine, bir takım düzenlemelerle anlamsızlaştırılarak çalışan için faydasız bir hale gelmesine rıza göstermeyiz.

Hukuki süreç başta olmak üzere tüm platformlarda yürüttüğümüz mücadele ile mutlaka sonuç alacağımıza inanıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özer“Radyoloji çalışanlarının Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalı”
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