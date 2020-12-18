Mersin'de kreşlerde yüz yüze eğitim başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecinin sonlandırıldığı Adile Teyze Kreşi ve Münir Özkul Kreşi'nde yüz yüze eğitime geçildi.

Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğun getirildiği kreşlerde, 36-72 ay aralığındaki 29 öğrenci eğitim alıyor.

Hafta içi her gün 10.00-16.00 arasında derslerin verildiği kreşlerdeki sınıflar, 10'ar kişilik gruplar haline ayrılırken, belirli periyotlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Kreşlerde öğrencilerin ateş ölçülüp sağlık durumları takip ediliyor.