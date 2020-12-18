Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO okulları bölge finallerinde
SANKO okulları bölge finallerinde
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında...
Büyükşehir meclisi toplandı
Büyükşehir meclisi toplandı
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi

Hatay’ın 64 yıllık kaşıkçısı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Eden, ilerleyen yaşına rağmen Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştürerek akrabalarına, dostlarına ve çeyizlerine konulmak üzere gelinlik kızlara hediye ediyor.

Hatay’ın 64 yıllık kaşıkçısı

Hatay’ın 64 yıllık kaşıkçısı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Eden, ilerleyen yaşına rağmen Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştürerek akrabalarına, dostlarına ve çeyizlerine konulmak üzere gelinlik kızlara hediye ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 13:03
banner459

Amanos Dağları eteklerindeki Bektaşlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Eden, 16 yaşındayken kaşık ustası dayısından odun parçalarından kaşık yapmayı öğrendi.

İlerlemiş yaşına rağmen bu becerisini sürdüren Eden, dağdan topladığı çam, gürgen, ardıç ve çınar ağaçlarının dallarını sırtında taşıyarak evinin bahçesine getiriyor.

Dağdan topladığı odunları işleyip çeşitli ebatlarda kaşığa dönüştüren Eden, sanat eseri hüviyetindeki el emeği göz nuru ürünleri çevresindekilere hediye ediyor.

Bölgede "Ahmet emmi" olarak tanınan Eden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yaşındayken birlikte hayvan otlatmaya gittiği dayısından tahta kaşık yapmayı öğrendiğini anlattı.

O yıllarda her evin en önemli araç gereci olan tahta kaşıkların bugün unutulduğunu belirten Eden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dayım o zamanlar odun parçalarından bu kaşıkları yapardı, ben de yanına oturur, eline bakarak öğrenmeye çalışırdım. Davar güttüğümüz yerde dayımla birlikte kaşık yapardık. O zamanlar böyle çok çeşit kaşık yoktu, herkes tahta kaşık kullanırdı. Dayım bu kaşıkları yapardı, hanımı da mahallelere götürürdü, onun karşılığında da tavuk verirlerdi. O zamanlar para çok azdı. Ben de şimdi yapıp eşe dosta hediye ederim. Köyün içine gitmem, dışarı da pek çıkmam, vaktimin çoğunu bunlarla geçiririm. Başka illerde de dostlarım, akrabalarım var onlara da yaptığım kaşıklardan gönderirim. Bazı gelin gidecek kızlara hediye veriyorum."

Amanos Dağları'ndan çam, çınar, ardıç ve gürgen gibi ağaçların parçalarını kullanarak kaşığa şekil verdiğini anlatan Eden, bunun yapımının çok ince ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Neredeyse her gün Amanos Dağları'nda 6 kilometre yol yürüyüp sırtında taşıyarak odunları getirdiğini anlatan Eden, "Odunları sırtımda getiriyorum, dağda hem keçilerime dal topluyorum hem de kaşık için odun. Örmeyle günlük sırtıma yükleyip getiriyorum." diye konuştu.

Günlük 7-8 kaşık yaptığını aktaran Eden, balta ve keser kullanarak şekillendirdiği ürünlerini son olarak zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdiğini anlattı.

Eden, torunlarına da tahta kaşık yapımını öğrettiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süpürgesine 2 milyon takıldı
Süpürgesine 2 milyon takıldı
Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor
Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor
Youtube ilk defa bir Türk’ü paylaştı
Youtube ilk defa bir Türk’ü paylaştı
‘Faturam düşük geliyor’ deyip ihbarda bulundu, hayatı kabusa döndü!
‘Faturam düşük geliyor’ deyip ihbarda bulundu, hayatı kabusa döndü!
Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu
Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber