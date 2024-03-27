Mesut Dedeoğlu çılgın projelerini açıkladı!

Adaylığını açıkladığı günden beri çalaşmalarını aralıksız sürdüren, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu Akdo Sarayı’nda düzenlediği tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Proje tanıtım toplantısına; İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun, Onikişubat İlçe Başkanı Av. Hamza Akkurt, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabancı, 8. Bölge Teşkilat Koordinatörü Ahmet Çabukel, Kadın Politikaları Başkanlığı Bölge Sorumlusu Neslihan Koca Nergiz, partililer ve basın mensupları katıldı.

Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldıracak ve kenti Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacak vizyon projelerini Kahramanmaraş’a duyuran Dedeoğlu, israfı önleyecek şeffaf yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

BEYAZ BARET İLE BEYAZ BİR SAFYA VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dedeoğlu projelerini tanıtmadan önce beyaz bareti takarak, Kahramanmaraş için beyaz bir yeni safya ve şeffaflık vurgusu yaptı. Konuşmasına tüm Kahramanmaraşlıları sevgi ve saygı ile selamladığını söyleyerek başlayan Dedeoğlu, “Allah izin verirse 31 Mart’ta büyükşehir belediye başkanı olursam, Memleketimizin Ankara’dan yüz yıldır alamadığı hizmetleri, şeffaf bembayaz yeni bir sayfayla hem büyükşehir hemde 11 ilçemize takdim edeceğim. Yemeden, yandaşı kayırmadan, Kahramanmaraş’ı bölmeden parçalamadan, ilçelerimizi mahallelerimizi birbirinden ayırt etmeden hizmet edeceğiz” dedi.

MEVCUT YEREL YÖNETİM YAPAMADI “İŞ BAŞA DÜŞTÜ”

İş başa düştü sloganıyla Kahramanmaraş halkından büyük ilgi gören Başkan Adayı Dedeoğlu, sloganın vatandaşlar tarafından çok dikkat çektiğini belirterek, “Mevcut yerel yönetim belediye hizmetlerini istenildiği nitelikte Kahramanmaraş’a yansıtamadı. Merkezi hükümetten istenilen yatırımları memleketimize getiremedi. Onun için bende 11 cesur belediye başkan adaylarımızla iş başa düştü diyerek, Kahramanmaraş’ın geleceği için gövdemizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

ÇILGIN PROJE İLE DEPREMİN YARALARI KISA SÜREDE SARILACAK

En önemli projelerinden bir tanesinin “Çılgın Proje” olduğunu ifade eden Dedeoğlu, bu projeyi şöyle açıkladı: “Kahramanmaraş’ı yeniden imar edeceğiz. Depremde yıkılan memleketimizi tekrar ayağa kaldıracağız. İlk önce kentimizi eski günlerine geri getirip, daha sonrada huzurlu, mutlu, belediye hizmetlerini ve yatırımları alan bir şehir haline getireceğiz. Kahramanmaraş’ta fiziki deprem bitti ama fiili deprem hala devam ediyor. Depremin üzerinden 14 ay geçti, sadece ana bulvarlardaki moloz yığınları kaldırıldı. Hasarlı binalarımız yerinde duruyor. Yıkmaya çalışıyorlar fakat bunuda beceremiyorlar. Böyle giderse bunlar bu işi bitiremez. Biz göreve geldikten sonra, mevcut imar planları düzeltilecek. Yeni imar planı oluşturulacak. Nisan 2024 tarihi içerisinde, orta hasarlı binalar, rezerv alanları, uygun olmayan yerler ve verilemeyen ruhsatlar sorunu çözülecek.Depremin etkisini ortadak kaldırıp hızlı bir şekilde Kahramanmaraş’ı yeniden inşa edeceğiz.Depreme dayanıklı modern bir şehircilik anlayışıyla vatandaşımızı yuvalarına kavuşturacağız” dedi.

VATANDAŞIMIZIN EKONOMİK VE SOSYAL REFAHI ARTACAK

Dijital üretime kredi ve desteklerle katkı sağlanılacağını belirten Dedeoğlu, Kooperatifçiliği destekleyerek toplumun ekonomik ve sosyal refahını arttıracaklarını ifade etti. Dedeoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Hayvancılıkla ilgili altyapı ve tesislerin kurulmasını teşvik etmek için, finansal destekler sağlayacağız. Yeni işletmelerin kurulması ve mevcut tesislerin modernizasyonu için teşvikler sunacağız. Egitim ve danışmanlık hizmetlerini artırarak çiftçilerin bilgi düzeyini yükselteceğiz. Veterinerlik hizmetlerine kolay erişim sağlayarak hayvan sağlığını korumak için destekleyici programlar oluşturacağız. Genç çiftçilerin hayvancılık sektörüne girişini teşvik etmek için özel destek programları oluşturacağız. Genç çiftçilere maliyeti düşük kredi imkanları, eğitim ve teknik destekler sunarak sektöre yeni ve dinamik bir nesil kazandırmayı hedefliyoruz.Ahilik geleneğini destekleyecek çarşılar oluşturacağız. Ulusal Market zincirlerine sınırlama getirerek yerel esnafın istihdam sağlaması için gelişmesini destekleyeceğiz. Kahramanmaraş marka şehir yaparak her sektörde markalar oluşmasını destekleyeceğiz.

TEŞVİK VE SATINALMA GARANTİSİ SUNACAĞIZ

Tarıma teşvik ve satınalma garantisi sunacağız. Üreticilerin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırabilmeleri için pazarlama ve dağıtım ağlarını güçlendirecek ve ihracatı teşvik edecek programlar geliştireceğiz. Böylece çiftçilerin gelir düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz. Yıllık 5 bin dönüme düşen biber ekim alanları teşviklerle genişletilerek Kahramanmaraş Biberine sahip çıkılacak. Sanayi Siteleriyle İstihdam ve Üretimi artırmayı hedefliyoruz. Yeni sanayi sitelerinin kurulması ve mevcut sitelerin iyileştirilmesi için gerekli altyapı ve destek hizmetlerini sağlayacağız. Sanayi sitelerinin kurulması, yerel ekonomiyi canlandırarak istihdamı ve üretimi artırmanın etkili bir yoludur. Bu projemiz kapsamında, şehrimizde sanayi siteleri kurarak ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı destekleyeceğiz. OSB'lerle Yatırımı ve İstihdamı artırmayı hedefliyoruz. Şehrimizde yeni OSB'lerin kurulması ve mevcut olanların geliştirilmesiyle ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR OLUŞTURACAĞIZ

Konfeksiyon sektörünü destekleyerek dünyaca ünlü markalar oluşturulması için teşvikler verilecek. Günlük 4 bin ton yeraltı suyu çeken kumaş, boya fabrikalarına ortak dönüşüm tesisi kurularak kullanılan suyun yüzde 90’ını dönüştürülerek kullanılması sağlanacak. Böylece yeraltı suları korunacak.Çocuklar ve Gençler İçin Keşif ve Öğrenme Alanları yapacağız. Bu Alanlar, eğlenceli ve etkileşimli bir ortamda bilimsel keşifleri teşvik edecek ve öğrenmeyi destekleyecektir. Mahalle yaşam merkezleriyle; toplumun bir araya gelmesini, dayanışma ve katılımı artırmasını ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren bir kaynak haline gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Mahalle yaşam merkezleri, toplumun sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirerek daha sağlıklı ve dayanıklı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunacaktır.Konser ve Şenliklerle hemşerilerimizi bir araya getireceğiz. Bahar konserleri ve şenliklerinin toplumun bir araya gelmesini, eğlenmesini ve doğanın güzelliklerini kutlamasını sağlayarak toplumun ruh sağlığını ve dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

YEREL EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLEYECEĞİZ

İstihdam Merkeziyle vatandaşımızın geleceğe yönelik kariyer, destek ve fırsatlardan yararlanmasını sağlayacağız. İş arayanlara kariyer desteği sağlayarak istihdamı artırmayı, işverenlere işe alım süreçlerinde destek sağlayarak işgücü piyasasının verimliliğini artırmayı ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz.

Kadın meslek edinme kurslarıyla, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek için meslek edinme kursları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kurslar, kadınların çeşitli meslek alanlarında eğitim alarak kariyerlerinde ilerlemelerine ve gelir kazanmalarına olanak tanıyacaktır.

24 SAAT RİNG SEFERLERİ OLACAK

Akşam saat 22:00’dan sonrada vatandaşımız toplu taşımayla istediği yere yolculuk edebilecek. 24 saat ring seferleri olacak.Şehrimizde trafik sıkışıklığı yaratan belirle noktalarla ilgili gerekli tedbirler acilen alınarak, akıllı sinyalizasyonlar ile desteklenen akıcı bir trafik düzeni kurulması sağlanacak. Prestij Caddeler şehrin kalbindeki estetik ve canlılığı artıracaktır. Şehrin önemli bölgelerinde prestij caddeler oluşturarak şehrin estetik görünümünü artırmayı ve ticari canlılığı desteklemeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizde modern otoparklar oluşturarak şehir trafiğini yönetmeyi, park sorununu çözmeyi ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedefliyoruz.

46 BİN KİŞİLİK STADYUM

46 bin kişilik stadyum ve spor kompleksi yapılacak. Tüm branşlarda şehrimizde bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonaları yapılacak. En az 3 yıl içerisinde TFF 1. Ligde, 5 yıl içerisinde de süper ligde temsil edilen bir şehir olacak. Kadınlara özel spor salonlarıyla kadınların spor yapma ve sağlıklı yaşam tarzını benimseme fırsatını artırmak amacıyla kadınlara özel spor salonları oluşturmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ta sporun gelişimini teşvik ederek genç sporcuların yetişmesine destek olmayı hedefliyoruz. Sporcu yetiştirmek sadece fiziksel sağlık ve performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda gençlerin disiplin, dayanıklılık, liderlik ve takım ruhu gibi önemli değerleri öğrenmelerine de katkı sağlar.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ

Yapacağımız eğitim yatırımlarıyla, Kahramanmaraş'taki eğitim sisteminin çağın gereksinimlerine uygun olarak güçlendirilmesini ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacağız. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek öğrencilerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve toplumun ilerlemesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Emeklilerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için çeşitli refah ve destek programları oluşturmayı hedefliyoruz. Çocukların erken yaşlarda eğitim almalarını ve gelişimlerini desteklemek için güvenli ve nitelikli kreşler yapacağız. İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal kartlar oluşturarak onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha iyi bir yaşam standardına ulaşmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Doğal afetlerde toplanma alanı olabilecek, modern kapalı semt pazarları oluşturacağız. Yapacağımız modern kapalı pazar alanlarıyla hemşehrilerimize daha iyi bir alışveriş ortamı sunacak ve ticaretin canlanmasına katkı sağlayacaktır.

YILDA 2 MİLYON YABANCI TURİST AĞIRLAYACAĞIZ

Tarihçiler, ozan, şair ve yazarları destekleyerek eserlerinin basın ve yayımlanması için sınırsız destek verilecek. Germanicia tamamlanacak. Yıllık minimum 2 milyon yabancı turist ağırlanacak.

Otopark sorunu olmayan ve modern teknolojiyle donatılmış bir fuar merkezi oluşturarak iş dünyasını ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi sağlanacak.Kültür ve Kongre Merkezleri oluşturarak sanat, edebiyat, müzik, konferanslar ve diğer kültürel etkinlikler için modern ve çok amaçlı mekanlar sağlanacak. Şehrin kültürel zenginliğini artıracak ve sanatseverlerin, akademisyenlerin ve toplumun çeşitli kesimlerinin buluşabileceği önemli bir platform olacaktır. Kahramanmaraş sinema sektörünün merkezi olması sağlanacak.

MARAŞ MUTFAĞI DÜNYAYA TANITILACAK

Kahramanmaraş'ın eşsiz yöresel lezzetlerini dünya çapında tanıtarak şehrin gastronomik mirasını ve kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyoruz. Memleketimizin zengin mutfağı, yöresel ürünleri ve eşsiz tatları dünyanın dört bir yanından gelen gastronomi tutkunları, şehrimize hem ekonomik hemde tanıtım konusunda destek olacak. İhmal edilen Kahramanmaraş mutfağı dünya çapında tanıtımı yapılarak gastronomi turizmi desteklenecek.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ HALİNE GELECEK

Modern rehabilitasyon merkezleri oluşturulacak. Kahramanmaraş'ı sağlık turizminin önemli bir merkezi haline getirerek, yerel ve uluslararası ziyaretçilere sağlık hizmetleri, termal turizm ve sağlıklı yaşam imkanları sunmayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi, şehrin doğal kaynaklarından ve tıbbi altyapısından en iyi şekilde yararlanarak hem şehrin ekonomisine katkı sağlayacak hem de yerel halkın ve ziyaretçilerin sağlık ve refahını artıracaktır.Madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmaları için destek merkezleri oluşturulacak. Madde bağımlılığı, bireyin sağlığını ve yaşamını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur ve bu merkezler, bağımlıların tedavi, danışmanlık, eğitim ve topluma yeniden entegrasyonu konularında yardımcı olacak.